augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20-a

1 órája

István, a király nap – Látványos programokkal készül a Veszprémi Petőfi Színház

Címkék#család#Veszprémi Petőfi Színház#Színházkertben

Augusztus 20-án Veszprém egész nap ünnepi programokkal várja a város lakóit és az idelátogatókat. Az István, a király napot a Petőfi Színház rendezi.

Veol.hu

Veszprém augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen is különleges programokkal várja a közönséget. Az István, a király napot a Veszprémi Petőfi Színház szervezi, és egész napos rendezvénnyel szórakoztat kicsiket és nagyokat: lesz zenés felvonulás, látványos bemutatók, kézműves-foglalkozások, valamint az ünnepet esti fényshow zárja.

A Petőfi Színház egész napos rendezvénnyel várja a családokat augusztus 20-án Fotó: Veszprémi Petőfi Színház.
A Petőfi Színház egész napos rendezvénnyel várja a családokat augusztus 20-án 
Fotó: Veszprémi Petőfi Színház

A Petőfi Színház ünnepi programot szervez

A program 14 órakor indul az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ elől, ahonnan zászlóforgatók, lovasok és a város egyik jelképének számító Szent István–Gizella szoborpár replikája vezeti a menetet az Erzsébet-ligeten át a színházkertig. Útközben, 14.30-kor, a múzeum és a zeneiskola közötti téren solymászbemutató szórakoztatja majd a résztvevőket.

A színházkertben a családokat íjászbemutató, kipróbálható íjászat, kézműves-foglalkozások és Szent István korát idéző totó várja. A játék nyertesei az István, a király októberi előadásaira nyerhetnek belépőt. A délutánt 15 órától rendkívüli közönségtalálkozó színesíti, ahol a szereplőkkel való beszélgetés mellett néhány legendás dal is felcsendül.

Az ünnep csúcspontja az este 22.30-kor kezdődő fényshow lesz a színházkertben. A rendezvényeken való részvétel regisztrációhoz kötött, és a helyszínen egész nap étel- és italvásárlási lehetőség lesz.

Oberfrank Pál rendező szerint a veszprémi bemutató különleges jelentőséggel bír: „Itt alapította István az első püspökséget, itt tett fogadalmat Szent Imre. A rockopera a vérünkben van, és mindent megteszünk, hogy a közönség elégedetten távozzon.” Király Béla koreográfus azt ígéri, bizonyos jeleneteknél „felrobban a színpad, és remélhetőleg a nézőtér is”.

Az augusztus 20-ai díszbemutatóra már minden jegy elkelt, az október 3-ai premier is telt házas. Az évad során azonban több alkalommal is látható lesz a legendás darab új feldolgozása, amely Szörényi Levente és Bródy János rockoperája alapján, Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámájának felhasználásával készült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu