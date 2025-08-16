István, a király nap – Látványos programokkal készül a Veszprémi Petőfi Színház

Veszprém augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen is különleges programokkal várja a közönséget. Az István, a király napot a Veszprémi Petőfi Színház szervezi, és egész napos rendezvénnyel szórakoztat kicsiket és nagyokat: lesz zenés felvonulás, látványos bemutatók, kézműves-foglalkozások, valamint az ünnepet esti fényshow zárja.

A Petőfi Színház egész napos rendezvénnyel várja a családokat augusztus 20-án

Fotó: Veszprémi Petőfi Szính áz

A Petőfi Színház ünnepi programot szervez

A program 14 órakor indul az ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központ elől, ahonnan zászlóforgatók, lovasok és a város egyik jelképének számító Szent István–Gizella szoborpár replikája vezeti a menetet az Erzsébet-ligeten át a színházkertig. Útközben, 14.30-kor, a múzeum és a zeneiskola közötti téren solymászbemutató szórakoztatja majd a résztvevőket.

A színházkertben a családokat íjászbemutató, kipróbálható íjászat, kézműves-foglalkozások és Szent István korát idéző totó várja. A játék nyertesei az István, a király októberi előadásaira nyerhetnek belépőt. A délutánt 15 órától rendkívüli közönségtalálkozó színesíti, ahol a szereplőkkel való beszélgetés mellett néhány legendás dal is felcsendül.

Az ünnep csúcspontja az este 22.30-kor kezdődő fényshow lesz a színházkertben. A rendezvényeken való részvétel regisztrációhoz kötött, és a helyszínen egész nap étel- és italvásárlási lehetőség lesz.

Oberfrank Pál rendező szerint a veszprémi bemutató különleges jelentőséggel bír: „Itt alapította István az első püspökséget, itt tett fogadalmat Szent Imre. A rockopera a vérünkben van, és mindent megteszünk, hogy a közönség elégedetten távozzon.” Király Béla koreográfus azt ígéri, bizonyos jeleneteknél „felrobban a színpad, és remélhetőleg a nézőtér is”.

Az augusztus 20-ai díszbemutatóra már minden jegy elkelt, az október 3-ai premier is telt házas. Az évad során azonban több alkalommal is látható lesz a legendás darab új feldolgozása, amely Szörényi Levente és Bródy János rockoperája alapján, Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámájának felhasználásával készült.