Szinte mindenki elfelejtette, most feltámasztották a híres balatoni halászlét

A petyek a Balaton feledésbe merült ikonikus étele, amelynek története a halászok kemény munkájához és találékonyságához kötődik. Egy étel, amely ma már ritkaságnak számít, de ízeiben ott rejlik a tó és a hajdani balatoni élet aromája.

A Balaton különleges, ám feledésbe merülő fogása a petyek

Forrás: diningguide.hu

Ma már kevés helyen készítik a hagyományos petyeket, de a balatonszőlősi Casa Christa konyháján Tóth Keve séf újragondolva, mégis a gyökereket megőrizve hozza vissza a balatoni ízt. Selymes hallé, kiváló hazai alapanyagok és modern tálalás találkozik a hagyománnyal.

Az ízletes balatoni petyek

A petyek a Balaton jellegzetes, de ma már ritkán készített halspecialitása, amelyet régen a halászok közvetlenül a hajóikon főztek, akár két hálóhúzás között is. Különlegessége a főzés módjában rejlik: nem hagyományos halászléként, hanem „pettyegve”, azaz alacsony lángon, óvatosan forgatva készítették, egy hagymából, paprikából, paradicsomból és fokhagymából álló lecsós pörköltalapra építve.

Mi, itt az étteremben nem a pörköltalappal kezdjük, hanem vízben feltesszük főni a kisebb darabokra vágott halalkatrészeket, egészen pontosan akasztói szikipontyot használunk, mivel jelenleg ez a legjobb minőségű ponty, amit itthoni halgazdaságból lehet kapni. Fej, gerinc, illetve a fogasnak a hasalját is használjuk, ez tompítja az erős pontyízt, plusz kellő mennyiségű zsiradékot ad a lének, amiben a fűszerpaprika szépen emulgeálódik, így egy selymes, egynemű, de könnyű hallét kapunk

