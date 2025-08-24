augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

A Casa Christa konyhájából

Szinte mindenki elfelejtette, most feltámasztották a híres balatoni halászlét

Címkék#Casa Christa#Tóth Keve#Balaton#étel#hagyomány

A Balaton partján ma már ritkán találkozni vele, pedig egykor a tó halászainak mindennapi eledele volt.

Veol.hu

A petyek a Balaton feledésbe merült ikonikus étele, amelynek története a halászok kemény munkájához és találékonyságához kötődik. Egy étel, amely ma már ritkaságnak számít, de ízeiben ott rejlik a tó és a hajdani balatoni élet aromája.

A balaton különleges, ám feledésbe merülő fogása: A petyek
A Balaton különleges, ám feledésbe merülő fogása a petyek
Forrás: diningguide.hu

Ma már kevés helyen készítik a hagyományos petyeket, de a balatonszőlősi Casa Christa konyháján Tóth Keve séf újragondolva, mégis a gyökereket megőrizve hozza vissza a balatoni ízt. Selymes hallé, kiváló hazai alapanyagok és modern tálalás találkozik a hagyománnyal. 

Az ízletes balatoni petyek

A petyek a Balaton jellegzetes, de ma már ritkán készített halspecialitása, amelyet régen a halászok közvetlenül a hajóikon főztek, akár két hálóhúzás között is. Különlegessége a főzés módjában rejlik: nem hagyományos halászléként, hanem „pettyegve”, azaz alacsony lángon, óvatosan forgatva készítették, egy hagymából, paprikából, paradicsomból és fokhagymából álló lecsós pörköltalapra építve.

Mi, itt az étteremben nem a pörköltalappal kezdjük, hanem vízben feltesszük főni a kisebb darabokra vágott halalkatrészeket, egészen pontosan akasztói szikipontyot használunk, mivel jelenleg ez a legjobb minőségű ponty, amit itthoni halgazdaságból lehet kapni. Fej, gerinc, illetve a fogasnak a hasalját is használjuk, ez tompítja az erős pontyízt, plusz kellő mennyiségű zsiradékot ad a lének, amiben a fűszerpaprika szépen emulgeálódik, így egy selymes, egynemű, de könnyű hallét kapunk

– mondta a séf. A teljes receptet ide kattintva tekinthetik meg.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
