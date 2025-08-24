augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piknikhangulat

2 órája

Kultúra, zene, tánc a kápolnánál

Címkék#hangulatban#Lesencefalu#miniszter#Európa Kulturális Főváros

Újra felpezsdült a kulturális élet a nyár utolsó előtti hétvégéjén Lesencefalun. A Szent Donát-kápolna mellett megrendezett pikniken a látogatók zenét, táncot és festészetet élvezhettek.

Veol.hu

Augusztus végén immár hagyománnyá vált a Kápolnai piknik Lesencefalun, a Szent Donát-kápolnánál, ami idén is a művészetek jegyében telt. A pikniken a festészet, a zene és a tánc kapta a főszerepet, így a látogatók nem csupán kikapcsolódhattak, hanem minőségi kulturális élményekkel is gazdagodhattak. „Amikor ezzel az ötlettel pályáztunk a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban, titkon azt reméltük, hogy hagyományt sikerült teremtenünk. Ma már biztosak vagyunk benne, hogy közösségi életünk állandó programja lesz ez a piknik” – fogalmazott a szervező.

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg az eseményt, köszöntve a résztvevőket a kápolnai pikniken. Fotó: Napló
Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg az eseményt, köszöntve a résztvevőket a Kápolnai pikniken
Fotó: Seres Elizabeth/Napló 

Piknik várta a helyi közösséget

A rendezvény vendége volt Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki személyesen is elismerését fejezte ki a falu kezdeményezéseiért. „Valóban, 2023-ban, amikor terveztük az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat eseményeit, az volt a cél, hogy bármilyen sokszínű is legyen az eseménykínálat, lehetőség szerint egy célt szolgáljon: a Bakony–Balaton térség közösségének erősítését” – mondta Navracsics Tibor. Hangsúlyozta, hogy a kis falvaknak is szükségük van a kulturális programokra, mert csak így válhatnak igazi közösségekké.

A piknik nemcsak szórakozást kínál, hanem erősíti a település megtartóerejét is. A szervezők elmondták, hogy az esemény résztvevői meleg hangulatban, a hétköznapoktól elszakadva élvezhetik a programokat, és hazavihetnek egy kis kápolnai energiát, ami kitart a következő találkozóig. Az idei rendezvényen a fesztiválhangulat mellett kiemelt szerepet kapott a közösségi összetartás, hiszen a falvak együttműködésével a program hosszú távon is fenntartható hagyománnyá válhat.

A délutáni program során a látogatók beszélgethettek, élvezhették a helyi zenekarok előadásait, miközben a hőmérséklet ugyan 10 fok közelébe csökkent, ám a jó hangulat feledtette a résztvevőkkel, hogy az időjárás nem volt hozzájuk kegyes. A kápolnai piknik nem csupán egy értékes és szórakoztató kulturális esemény, hanem a helyi közösség építésének és a falusi életminőség fenntartásának fontos fóruma is volt, marad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu