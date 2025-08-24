Kultúra, zene, tánc a kápolnánál

Augusztus végén immár hagyománnyá vált a Kápolnai piknik Lesencefalun, a Szent Donát-kápolnánál, ami idén is a művészetek jegyében telt. A pikniken a festészet, a zene és a tánc kapta a főszerepet, így a látogatók nem csupán kikapcsolódhattak, hanem minőségi kulturális élményekkel is gazdagodhattak. „Amikor ezzel az ötlettel pályáztunk a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban, titkon azt reméltük, hogy hagyományt sikerült teremtenünk. Ma már biztosak vagyunk benne, hogy közösségi életünk állandó programja lesz ez a piknik” – fogalmazott a szervező.

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg az eseményt, köszöntve a résztvevőket a Kápolnai pikniken

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

Piknik várta a helyi közösséget

A rendezvény vendége volt Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki személyesen is elismerését fejezte ki a falu kezdeményezéseiért. „Valóban, 2023-ban, amikor terveztük az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat eseményeit, az volt a cél, hogy bármilyen sokszínű is legyen az eseménykínálat, lehetőség szerint egy célt szolgáljon: a Bakony–Balaton térség közösségének erősítését” – mondta Navracsics Tibor. Hangsúlyozta, hogy a kis falvaknak is szükségük van a kulturális programokra, mert csak így válhatnak igazi közösségekké.

A piknik nemcsak szórakozást kínál, hanem erősíti a település megtartóerejét is. A szervezők elmondták, hogy az esemény résztvevői meleg hangulatban, a hétköznapoktól elszakadva élvezhetik a programokat, és hazavihetnek egy kis kápolnai energiát, ami kitart a következő találkozóig. Az idei rendezvényen a fesztiválhangulat mellett kiemelt szerepet kapott a közösségi összetartás, hiszen a falvak együttműködésével a program hosszú távon is fenntartható hagyománnyá válhat.

A délutáni program során a látogatók beszélgethettek, élvezhették a helyi zenekarok előadásait, miközben a hőmérséklet ugyan 10 fok közelébe csökkent, ám a jó hangulat feledtette a résztvevőkkel, hogy az időjárás nem volt hozzájuk kegyes. A kápolnai piknik nem csupán egy értékes és szórakoztató kulturális esemény, hanem a helyi közösség építésének és a falusi életminőség fenntartásának fontos fóruma is volt, marad.