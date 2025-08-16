Amivel tönkreteszik a vendégek az esküvőt – 7 + 1 illemszabály, amit illik tudni (videó)

Vannak bizonyos illemszabályok, amelyek betartása mindenki számára kötelező! Az első és legfontosabb, amit Polgár Tünde is kiemelt: egy esküvőre nem illik késve érkezni. Inkább legyünk ott hamarabb, találjuk meg a kijelölt helyünket, és üljünk le nyugodtan. A templomban régi hagyomány szerint a menyasszony vendégei a bal, a vőlegény vendégei a jobb oldalon foglalnak helyet. Az első sorokat a családnak tartják fenn – bármennyire is jó barát vagy, nem kell előretolakodni. Ez a nap nem rólunk szól, és a fotózáson is a közeli család áll az ifjú pár mellett.

Polgár Tünde kijelentette: az ültetési rend betartása kötelező

Illusztráció: pexels.com

Az is fontos, hogy a nagy napon minden régi sérelmet félretegyünk. Nem ez a pillanat arra, hogy régi vitákat felhánytorgassunk, hangoskodjunk vagy balhét csapjunk. A legfontosabb szereplő maga a pár, ezért mindenki abban segítsen, hogy ők jól érezzék magukat. Ez a tisztelet megjelenésben is kifejeződik: egy esküvő nem a farmeros lazázás ideje. Öltözzünk elegánsan, viselkedjünk kulturáltan, és az étkezésnél, táncnál is legyen bennünk mérték.