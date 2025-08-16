1 órája
Amivel tönkreteszik a vendégek az esküvőt – 7 + 1 illemszabály, amit illik tudni (videó)
Az esküvő az ifjú párról szól, nem a vendégekről, nem a régi sérelmekről, és nem is arról, hogy ki tud a legtöbbet enni, inni vagy táncolni. Mégis sokszor látni, hogy egy-egy meghívott képes elvonni a figyelmet a lényegről. Polgár Tünde szerint azonban van néhány alapvető illemszabály, amit minden vendégnek ismernie kellene, ha nem akarja, hogy róla szóljon a pletyka másnap.
Vannak bizonyos illemszabályok, amelyek betartása mindenki számára kötelező! Az első és legfontosabb, amit Polgár Tünde is kiemelt: egy esküvőre nem illik késve érkezni. Inkább legyünk ott hamarabb, találjuk meg a kijelölt helyünket, és üljünk le nyugodtan. A templomban régi hagyomány szerint a menyasszony vendégei a bal, a vőlegény vendégei a jobb oldalon foglalnak helyet. Az első sorokat a családnak tartják fenn – bármennyire is jó barát vagy, nem kell előretolakodni. Ez a nap nem rólunk szól, és a fotózáson is a közeli család áll az ifjú pár mellett.
Az is fontos, hogy a nagy napon minden régi sérelmet félretegyünk. Nem ez a pillanat arra, hogy régi vitákat felhánytorgassunk, hangoskodjunk vagy balhét csapjunk. A legfontosabb szereplő maga a pár, ezért mindenki abban segítsen, hogy ők jól érezzék magukat. Ez a tisztelet megjelenésben is kifejeződik: egy esküvő nem a farmeros lazázás ideje. Öltözzünk elegánsan, viselkedjünk kulturáltan, és az étkezésnél, táncnál is legyen bennünk mérték.
Polgár Tünde tanácsai esküvőkre
A zenekérések és a tánc is kényes téma. Senki sem szereti azt a vendéget, aki ötpercenként a DJ-hez rohan újabb és újabb számért. Hagyjuk, hogy az esküvőn az szóljon, amit a menyasszony és a vőlegény kiválasztott. A táncban is van határ – legyen felszabadult a hangulat, de ne akarjunk mi lenni a parkett királyai, ha ezzel elvonjuk a figyelmet a párról.
És végül: az alkohol. Egy-egy koccintás belefér, de a túlságosan lerészegedett vendég mindig kínos. Ha tudjuk, hogy a családban van, aki hajlamos átesni a ló túloldalára, inkább vigyük ki friss levegőre, mielőtt botrány lenne belőle. Az ifjú pár hónapokig készül a nagy napra, rengeteg energiát és pénzt fektet bele – adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy gondtalanul, balhémentesen élvezhessék.
Az esküvő egyszeri és megismételhetetlen. Legyünk mi is részei a boldogságnak úgy, hogy közben nem felejtjük el: ez nem rólunk szól. Mert a legszebb ajándék, amit a párnak adhatunk, az a tisztelet és a figyelem.