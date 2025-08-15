Polgárőr nap elismerések átadásával

Az egész napos program 10 órakor új polgárőrök eskütételével kezdődik, majd a sok éve jól teljesítő tagok jutalmat vehetnek át. Délután kutyás majd kommandós bemutató várja az érdeklődőket. A 14 órakor kezdődő kulturális programban fellép az úrkúti német nemzetiségi tánccsoport, a noszlopi Country tánccsoport, a kiscsőszi néptánc csoport, az Orfeum Operett, Musical Társulat, valamint a Kredenc együttes.