Programkavalkád Veszprémben: a kutyás találkozótól a japán fesztiválig

Veszprém hétvégi programajánló: filmvetítések, találkozók és koncertek. Tacsi Tali – a kutyások paradicsoma: Szombaton a Kolostorok és Kertek ad otthont a IX. Tacsi Talinak. A hagyományos találkozón a tacskók és gazdáik veszik birtokba a parkot, ahol játékos vetélkedők, közös séták és baráti beszélgetések várják a négylábúak szerelmeseit. Nemcsak kutyásoknak élmény: a jó hangulat és a cuki négylábúak mindenkit garantáltan elvarázsolnak.

Programajánló: filmvetítések, találkozók és koncertek

Forrás: www.veszpreminfo.hu

Kispál és a Borz a Gyárkertben

Ugyanezen az estén a Gyárkert Kultúrparkban az alternatív rock rajongóinak kedveznek: színpadra lép a legendás Kispál és a Borz. A zenekar kultikus dalai és a nyárzáró fesztiválhangulat tökéletes kombinációt ígérnek, a koncert pedig az egyik legvártabb esemény a veszprémi nyár végén.

Történelmi séták és óvóhelybejárás

Aki inkább a múlt nyomába eredne, annak az Óváros tér környékén szervezett városnéző programokat érdemes felkeresnie. Az óvóhelybejárás és a történelmi kalandozás során a látogatók bepillantást nyerhetnek Veszprém második világháborús és hidegháborús emlékeibe, miközben izgalmas történetek elevenednek meg a föld alatt és a város utcáin.

Japán fesztivál a Dubniczay-palotában

Különleges kulturális élményt ígér a KYŌSŌ Japán Fesztivál. A Dubniczay-palotában japán zene, gasztronómia, kézműves programok és kiállítások várják az érdeklődőket. Ez a nap remek lehetőség arra, hogy kicsit „keletre utazzunk” anélkül, hogy elhagynánk a várost.

Családi programok és filmélmények

A Táborállás parkban az Agóra Családi Nap kínál szórakozást a legkisebbeknek is: kézműves-foglalkozások, játékok és közösségi élmények várják a családokat. A mozgóképek szerelmesei pedig a Foton Audiovizuális Centrumban válogathatnak: szombaton a Tökéletes napok, a Kitörés előtt és a Jó utat, Marie kerül vászonra. Vasárnap sem marad el a vetítéssorozat, akkor többek között a Magdolna és a DJ Ahmet látható.

Képzőművészeti zárás és koncertek

A Dubniczay-palota Magtárában Czigány Enikő Ég alatt, Föld fölött című kiállításának záró tárlatvezetésén vehetünk búcsút az egyik legizgalmasabb nyári tárlattól. Vasárnap este pedig a Rulett-koncerttel zárhatják a hétvégét azok, akik inkább a könnyedebb bulihangulatot keresik.