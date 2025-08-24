Visszatér a képernyőre Pumukli – Újra hódíthat a csínytevő kobold! (+ videó)

Szeptember 6-tól újra láthatják a nézők a legendás sorozatot a TV2 képernyőjén. A piros hajú, szeplős kobold Pumukli hosszú évek után tér vissza a magyar közönséghez, és a sorozat minden hétvégén a kora reggeli órákban lesz látható, így a régi rajongók nosztalgiázhatnak, míg az új nézők megismerkedhetnek a vidám, csínytevésekkel teli történetekkel.

A piros hajú kobold, Pumukli ismét kalandokra hívja a TV2 nézőit hétvégente

Fotó: Mèdia klub/Facebook

Pumukli újra visszatér a képernyőkre

A Meister Eder és az ő Pumuklija (eredeti cím: Meister Eder und sein Pumuckl) 1982 és 1989 között készült NSZK–osztrák–magyar koprodukcióban, és hamar közönségkedvenc lett. A sorozat különlegessége, hogy élőszereplős jeleneteket kevert rajzolt karakterekkel, Pumukli animációját pedig itthon a Pannónia Filmstúdió készítette Ternovszky Béla rendezésében.

A történet középpontjában a virgonc kobold, Pumukli áll, aki egy napon véletlenül beragad egy asztalosműhely ragasztójába, és így válik láthatóvá Eder mester számára. Az idős, kissé mogorva, de jószívű asztalos és a csínytevő kobold között hamar különleges barátság alakul ki. Ettől kezdve közös kalandjaik során mindig történik valami, hiszen Pumukli folyton bajba sodorja magát, miközben rengeteg vidám és megható pillanatot hoz gazdája életébe.

A sorozat epizódjai nem csupán szórakoztatnak, hanem mélyebb üzenetet is hordoznak: a barátságról, a felelősségről és a generációk közötti különbségek áthidalásáról mesélnek könnyed, humoros formában.

A főbb szereplők közül kiemelkedik Gustl Bayrhammer, aki Eder mestert alakította, míg Pumukli hangját Németországban Hans Clarin, Magyarországon pedig Pusztaszeri Kornél kölcsönözte. A mellékszereplők között az asztalosműhely környékén felbukkanó szomszédok, ügyfelek és barátok színesítik a történetet – ők ugyan nem látják Pumuklit, de mindig érzik a jelenlétét a furcsa balesetek és titokzatos események miatt.

Pumukli története három tévésorozatban és több mozifilmben is életre kelt, és Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendett. A Magyar Televízió, a Duna Tv és az RTL Klub is vetítette korábban, most pedig a TV2 vállalta, hogy újra a képernyőre hozza a legendás kobold csínytevéseit.