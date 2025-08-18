augusztus 18., hétfő

Porfelhő és lángok

1 órája

Kigyulladt az esélyes autó, magyar páros az élmezőnyben a HunGarian Baja ralin (galéria, videó)

Lángoló autó, kieső favoritok és kemény csaták a dobogóért, miközben a magyar szurkolók is kaptak okot az ünneplésre. Emlékezetes futamot hozott az Európa-kupa 22. kiírása Várpalota mellett.

Csizi Péter

A Minivel autózó kirgiz pilóta, Denis Krotov nyerte meg a HunGarian Baját, a tereprali Európa-kupa hatodik futamát, amelyet idén Várpalota környékén rendeztek meg. Krotov nemcsak bemutatkozott a magyar futamon, hanem rögtön győzni is tudott – ez pedig újabb fejezetet írt a Baja történetében. A legjobb magyar eredményt Lukács „Csucsu” Kornél és navigátora, Mesterházi Márk szállította, akik a nemzetközi értékelés ötödik helyét szerezték meg.

Magyar bravúr és nemzetközi csata a várpalotai ralin
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Drámák és meglepetések: emlékezetes hétvége a tereprali Európa-kupán

Krotov első nap még visszafogottan versenyzett, beérte a második hellyel, ám szombaton mindent feltett egy lapra. A Mini John Cooper Works Rally erejét kihasználva rákapcsolt, és innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ő diktálja a tempót. Az esélyesnek tartott litván Benediktas Vanagas, aki péntek után még az élen állt, szombat reggel navigációs hibát vétett. A rossz döntés végzetes láncreakciót indított: később az autójából szivárgó olaj kigyújtotta a kuplungot. Bár a tüzet eloltották, a versenyük gyakorlatilag véget ért. A közönség szomorúan figyelte, ahogy a litván sztár lemarad a dobogóról.

És nem ő volt az egyetlen nagy név, akit balszerencse sújtott. A tapasztalt Miroslav Zapletal is biztos dobogónak tűnt, ám az utolsó szakaszon technikai hiba miatt kiesett. Így nyílt meg az út az új kihívók előtt: a lengyel Włodzimierz Grajek és navigátora, Michał Goleniewski a második helyre ugrottak fel, a holland Paul Spierings – Mark Salomons páros pedig a harmadik helyen zárt.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A magyar közönség azonban nem maradt ünneplés nélkül. Lukács Kornél, akit a tereprali világában mindenki csak Csucsunak ismer, ötödik alkalommal indult el a HunGarian Baján. Az előző négy próbálkozás során sosem sikerült célba érnie, most viszont egyből egy ötödik helyet szerzett, ami mérföldkő a pályafutásában. Ráadásul ez már az idei negyedik különböző autó, amellyel rajthoz állt, ám úgy tűnik, a Taurus T3 Max lehet a „tökéletes választás”.

„Úgy terveztük, hogy óvatosan kezdjük a versenyt, hiszen össze kell szokni az autóval, utána pedig folyamatosan gyorsulunk. Az volt a cél, hogy jól érezzük magunkat az autóban, és ez szerintem maximálisan sikerült” – mondta a befutó után Lukács, aki számára ez a teljesítmény nemcsak sportértékben, hanem lelki értelemben is óriási előrelépést jelentett.

Kigyulladt az esélyes autó, magyar páros az élmezőnyben a HunGarian Baja ralin

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az idei HunGarian Baja tehát mindent hozott, amit a terepralitól várni lehet: látványos csatákat, tűzesetet, kieséseket, fordulatokat és egy magyar bravúrt. A kirgiz győztes neve mellett ott van egy újabb hazai siker is, amely bizonyítja, hogy a magyar párosok is egyre közelebb kerülnek a nemzetközi élmezőnyhöz.

 

