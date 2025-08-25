augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bakonyi kincskeresés

1 órája

Régészet fémkeresővel a Bakonyban – A biogazda túráihoz csatlakozhatunk (videó)

Címkék#természet#Bakonyban#Szilágyi Viktor#piac#régészet#séta#fémkereső#gazda#történelem#kincs

A lókúti gazda, Szilágyi Viktor többféle kincset talált a Bakonyban, mi pedig találkozhatunk vele szombatonként a zirci piacon és csatlakozhatunk hozzá kincskereső túráin. A régészet, a fémkereső használata ugyanis lehet legális, akkor is, ha nem hivatásos régészek végzik.

Veol.hu

A régmúlt nyomait keresi a természetben Szilágyi Viktor és ezt többféle módon teszi. Egyrészt ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztéssel, kis léptékű értékesítéssel, bemutatókert működtetésével, képzésekkel, permakultúrával, biodinamikus, biointenzív módszerekkel foglalkozik lókúti kertjében. Másrészt engedéllyel rendelkező fémkeresős tereptevékenységet végez és a régészet élményét nyújtó, történetmesélő élménytúrák vezet a Bakonyban, a jogi és a szakmai kereteket betartva. Kincsei tehát a nála, azaz a Természet Kertjében termő zöldségek, biozöldségek, és azok a tárgyak, amelyek múltunk nyomaiként kerülnek elő a föld alól és közös kincsünkké teheti azokat.

Amatőr régészet – A fémkeresős kutatás segítheti a tudományos munkát, ha szabályosan, az illetékes múzeummal együttműködésben végzik az önkéntesek.
Amatőr régészet – A fémkeresős kutatás segítheti a tudományos munkát, ha szabályosan, az illetékes múzeummal együttműködésben végzik az önkéntesek.
Forrás: Pexels-illusztráció

Régészet vagy kincskeresés?

Szilágyi Viktort érdekli a múlt, a természet, a csend és a felfedezés. Természetjáró, kertgazda, a Természet Kertje megálmodója, és 2021 óta a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal együttműködő, engedéllyel rendelkező fémkeresős régészeti terepkutató. Ez kincskeresés? Igen. Legális? Igen. Fémkeresés, fémkeresőzés élőben, a régészetet segítő munka a Bakonyban.

Szilágyi Viktor természetjáró, kertgazda, a Természet Kertje megálmodója, és 2021 óta a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal együttműködő, engedéllyel rendelkező fémkeresős régészeti terepkutató.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Az elmúlt években számos 

  • ásatáson, 
  • terepbejáráson, 
  • múzeumi programon 
  • és oktatáson 

vett részt, többek közt

  • Bakonybélben, 
  • Nagyvázsonyban, 
  • Salföldön, 
  • Herenden, 
  • Apácatornán
  • és Hegyesden.

Most elkezdett élményalapú túrákat vezetni, amelyek során a természetjárást a fémkeresés világával, a múlt emlékeinek kutatásával és történetekkel fűszerezett felfedezésekkel ötvözi.

A résztvevők nem használhatnak fémkeresőt, de figyelhetnek, jegyzetelhetnek, dokumentálhatják az eseményeket és együtt élhetik át, ahogy a föld mesél

– állítja a szervező.

Videó a linkre kattintva megtekinthető.

Kincsek nyomában túra – Mi is ez?

A rögös föld feltárja titkai:

  • Minden göröngy alatt ott lapulhat egy darabka múlt, egy elfeledett történet, egy élet nyoma, amit a természet őrzött meg évtizedeken vagy akár évszázadokon át.
  • Így igazi időutazáson vehetünk részt, hiszen a múlt és a jelen találkozik a természetben.
  • Szeptember 6-án 15 és 19 óra között is alkalom nyílik erre a Bakonyban.
  • Ajánlható a túra azoknak, akik kedvelik a történelmet, a kultúrát, a természetjárást, a családi sétákat, az élmény alapú oktatást, a lassú, felfedező típusú kalandokat.

Videó a linkre kattintva megtekinthető.

Régészeti alapok – Túra, élmény, meglepetés

A túra során izgalmas tájékoztatásra számíthatunk a szakértő gyakorlata, tapasztalatai alapján, s ő apró meglepetéssel is kedveskedik vendégeinek. 

A program mintegy 4 órán át tart, a közös séta és a keresés után a talált tárgyakról beszélgethetnek a résztvevők, élményeiket oszthatják meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu