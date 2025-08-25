48 perce
Régészet fémkeresővel a Bakonyban – A biogazda túráihoz csatlakozhatunk (videó)
A lókúti gazda, Szilágyi Viktor többféle kincset talált a Bakonyban, mi pedig találkozhatunk vele szombatonként a zirci piacon és csatlakozhatunk hozzá kincskereső túráin. A régészet, a fémkereső használata ugyanis lehet legális, akkor is, ha nem hivatásos régészek végzik.
A régmúlt nyomait keresi a természetben Szilágyi Viktor és ezt többféle módon teszi. Egyrészt ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztéssel, kis léptékű értékesítéssel, bemutatókert működtetésével, képzésekkel, permakultúrával, biodinamikus, biointenzív módszerekkel foglalkozik lókúti kertjében. Másrészt engedéllyel rendelkező fémkeresős tereptevékenységet végez és a régészet élményét nyújtó, történetmesélő élménytúrák vezet a Bakonyban, a jogi és a szakmai kereteket betartva. Kincsei tehát a nála, azaz a Természet Kertjében termő zöldségek, biozöldségek, és azok a tárgyak, amelyek múltunk nyomaiként kerülnek elő a föld alól és közös kincsünkké teheti azokat.
Régészet vagy kincskeresés?
Szilágyi Viktort érdekli a múlt, a természet, a csend és a felfedezés. Természetjáró, kertgazda, a Természet Kertje megálmodója, és 2021 óta a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal együttműködő, engedéllyel rendelkező fémkeresős régészeti terepkutató. Ez kincskeresés? Igen. Legális? Igen. Fémkeresés, fémkeresőzés élőben, a régészetet segítő munka a Bakonyban.
Az elmúlt években számos
- ásatáson,
- terepbejáráson,
- múzeumi programon
- és oktatáson
vett részt, többek közt
- Bakonybélben,
- Nagyvázsonyban,
- Salföldön,
- Herenden,
- Apácatornán
- és Hegyesden.
Most elkezdett élményalapú túrákat vezetni, amelyek során a természetjárást a fémkeresés világával, a múlt emlékeinek kutatásával és történetekkel fűszerezett felfedezésekkel ötvözi.
A résztvevők nem használhatnak fémkeresőt, de figyelhetnek, jegyzetelhetnek, dokumentálhatják az eseményeket és együtt élhetik át, ahogy a föld mesél
– állítja a szervező.
Videó a linkre kattintva megtekinthető.
Kincsek nyomában túra – Mi is ez?
A rögös föld feltárja titkai:
- Minden göröngy alatt ott lapulhat egy darabka múlt, egy elfeledett történet, egy élet nyoma, amit a természet őrzött meg évtizedeken vagy akár évszázadokon át.
- Így igazi időutazáson vehetünk részt, hiszen a múlt és a jelen találkozik a természetben.
- Szeptember 6-án 15 és 19 óra között is alkalom nyílik erre a Bakonyban.
- Ajánlható a túra azoknak, akik kedvelik a történelmet, a kultúrát, a természetjárást, a családi sétákat, az élmény alapú oktatást, a lassú, felfedező típusú kalandokat.
Videó a linkre kattintva megtekinthető.
Régészeti alapok – Túra, élmény, meglepetés
A túra során izgalmas tájékoztatásra számíthatunk a szakértő gyakorlata, tapasztalatai alapján, s ő apró meglepetéssel is kedveskedik vendégeinek.
A program mintegy 4 órán át tart, a közös séta és a keresés után a talált tárgyakról beszélgethetnek a résztvevők, élményeiket oszthatják meg.
Kvíz – Felismered a színészlegendákat fiatalkori fotóik, híres szerepeik alapján?Felismered mind a 11 legendás színészt a retrófotókon?