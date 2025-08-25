Régészet fémkeresővel a Bakonyban – A biogazda túráihoz csatlakozhatunk (videó)

A régmúlt nyomait keresi a természetben Szilágyi Viktor és ezt többféle módon teszi. Egyrészt ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztéssel, kis léptékű értékesítéssel, bemutatókert működtetésével, képzésekkel, permakultúrával, biodinamikus, biointenzív módszerekkel foglalkozik lókúti kertjében. Másrészt engedéllyel rendelkező fémkeresős tereptevékenységet végez és a régészet élményét nyújtó, történetmesélő élménytúrák vezet a Bakonyban, a jogi és a szakmai kereteket betartva. Kincsei tehát a nála, azaz a Természet Kertjében termő zöldségek, biozöldségek, és azok a tárgyak, amelyek múltunk nyomaiként kerülnek elő a föld alól és közös kincsünkké teheti azokat.

Amatőr régészet – A fémkeresős kutatás segítheti a tudományos munkát, ha szabályosan, az illetékes múzeummal együttműködésben végzik az önkéntesek.

Régészet vagy kincskeresés?

Szilágyi Viktort érdekli a múlt, a természet, a csend és a felfedezés. Természetjáró, kertgazda, a Természet Kertje megálmodója, és 2021 óta a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal együttműködő, engedéllyel rendelkező fémkeresős régészeti terepkutató. Ez kincskeresés? Igen. Legális? Igen. Fémkeresés, fémkeresőzés élőben, a régészetet segítő munka a Bakonyban.

Szilágyi Viktor természetjáró, kertgazda, a Természet Kertje megálmodója, és 2021 óta a veszprémi Laczkó Dezső Múzeummal együttműködő, engedéllyel rendelkező fémkeresős régészeti terepkutató.

Az elmúlt években számos

ásatáson,

terepbejáráson,

múzeumi programon

és oktatáson

vett részt, többek közt

Bakonybélben,

Nagyvázsonyban,

Salföldön,

Herenden,

Apácatornán

és Hegyesden.

Most elkezdett élményalapú túrákat vezetni, amelyek során a természetjárást a fémkeresés világával, a múlt emlékeinek kutatásával és történetekkel fűszerezett felfedezésekkel ötvözi.

A résztvevők nem használhatnak fémkeresőt, de figyelhetnek, jegyzetelhetnek, dokumentálhatják az eseményeket és együtt élhetik át, ahogy a föld mesél

– állítja a szervező.

Kincsek nyomában túra – Mi is ez?

A rögös föld feltárja titkai:

Minden göröngy alatt ott lapulhat egy darabka múlt, egy elfeledett történet, egy élet nyoma, amit a természet őrzött meg évtizedeken vagy akár évszázadokon át.

Így igazi időutazáson vehetünk részt, hiszen a múlt és a jelen találkozik a természetben.

Szeptember 6-án 15 és 19 óra között is alkalom nyílik erre a Bakonyban.

Ajánlható a túra azoknak, akik kedvelik a történelmet, a kultúrát, a természetjárást, a családi sétákat, az élmény alapú oktatást, a lassú, felfedező típusú kalandokat.

