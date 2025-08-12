Az idő múlása Veszprém utcáin – régi képek, amik újra életre kelnek

A hetvenes években a város főtere és a Kossuth utca már a modernizáció jeleit hordozta. A buszpályaudvarnál mindig nagy volt a jövés-menés: távolsági járatok indultak Balatonfüred, Ajka vagy éppen Budapest felé, miközben a várnegyedben a turisták komótosan fényképeztek a Tűztorony előtt. A téren nyaranta gyerekek kergetőztek, télen pedig a friss hó takarta be a macskaköves utcákat. Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin.

Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin (a képen: Mártírok útja - Kórház utca sarok (Marx Károly tér). Balra a Károly-templom, a mára már elbontott házak mögött a Megyei kórház, 1968)

Forrás: Fortepan / Herth Viktória dr

A nyolcvanas évek hozták el igazán a városképi változásokat. Új épületek emelkedtek a belvárosban, a szökőkútnál pedig a hétköznapi forgatagban is megálltak az emberek egy pillanatra – a szökővíz cseppein megtörő fényekben gyerekek nevetése csengett. A korabeli ruhák, a trapéznadrágok, a színes nejlonkabátok és a kockás ingek mind hozzátartoztak a veszprémi mindennapok látképéhez.

A kilencvenes évek már egészen más világot hoztak. A rendszerváltás után új üzletek nyíltak a belvárosban, a régi presszók mellett egyre több modern kávézó jelent meg. A régi buszpályaudvar még állta a sarat, a Kossuth utcán pedig gyakran láttuk egymás mellett parkolni a szocialista autókat és a frissen behozott nyugati kocsikat. A várnegyed továbbra is a város szíve maradt, ahol mindenki talált egy nyugodt pillanatot arra, hogy megálljon, és körbenézzen – ugyanazokra a házakra, tornyokra, kövekre, amelyek évtizedek óta őrizték a város titkait.