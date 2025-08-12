1 órája
Az idő múlása Veszprém utcáin – régi képek, amik újra életre kelnek
Van valami egészen különleges érzés abban, amikor régi fotókon látjuk viszont a várost, ahol ma is járunk-kelünk. A fekete-fehér vagy éppen fakó színes képek visszarepítenek az időben, a hatvanas évek Veszprémébe, ahol még minden lassabb tempóban történt, az utcákon pedig az Ikarus buszok jellegzetes pöfögése keveredett a frissen sült kenyér illatával.
Kossuth Lajos utca (1968)
Forrás: Fortepan / Herth Viktória dr
A hetvenes években a város főtere és a Kossuth utca már a modernizáció jeleit hordozta. A buszpályaudvarnál mindig nagy volt a jövés-menés: távolsági járatok indultak Balatonfüred, Ajka vagy éppen Budapest felé, miközben a várnegyedben a turisták komótosan fényképeztek a Tűztorony előtt. A téren nyaranta gyerekek kergetőztek, télen pedig a friss hó takarta be a macskaköves utcákat. Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin.
A nyolcvanas évek hozták el igazán a városképi változásokat. Új épületek emelkedtek a belvárosban, a szökőkútnál pedig a hétköznapi forgatagban is megálltak az emberek egy pillanatra – a szökővíz cseppein megtörő fényekben gyerekek nevetése csengett. A korabeli ruhák, a trapéznadrágok, a színes nejlonkabátok és a kockás ingek mind hozzátartoztak a veszprémi mindennapok látképéhez.
Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin
A kilencvenes évek már egészen más világot hoztak. A rendszerváltás után új üzletek nyíltak a belvárosban, a régi presszók mellett egyre több modern kávézó jelent meg. A régi buszpályaudvar még állta a sarat, a Kossuth utcán pedig gyakran láttuk egymás mellett parkolni a szocialista autókat és a frissen behozott nyugati kocsikat. A várnegyed továbbra is a város szíve maradt, ahol mindenki talált egy nyugodt pillanatot arra, hogy megálljon, és körbenézzen – ugyanazokra a házakra, tornyokra, kövekre, amelyek évtizedek óta őrizték a város titkait.
Parádés kártyanaptárak a múltból: te is jó évjárat vagy, ha neked is volt ilyen
Ma, amikor végigsétálunk Veszprém utcáin, talán már mások a hangok, az illatok, a színek – de ha becsukjuk a szemünket, könnyen visszaképzelhetjük magunkat ezekbe az időkbe. Mert a város lelke, a hangulat, ami egykor a fotókon megállt, még mindig ott van minden kanyarban, minden téren, minden régi falban.
Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin