augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képek a múltból

1 órája

Az idő múlása Veszprém utcáin – régi képek, amik újra életre kelnek

Címkék#Kossuth utca#város#hangulat#élet#Veszprém

Van valami egészen különleges érzés abban, amikor régi fotókon látjuk viszont a várost, ahol ma is járunk-kelünk. A fekete-fehér vagy éppen fakó színes képek visszarepítenek az időben, a hatvanas évek Veszprémébe, ahol még minden lassabb tempóban történt, az utcákon pedig az Ikarus buszok jellegzetes pöfögése keveredett a frissen sült kenyér illatával.

Veol.hu
Az idő múlása Veszprém utcáin – régi képek, amik újra életre kelnek

Kossuth Lajos utca (1968)

Forrás: Fortepan / Herth Viktória dr

A hetvenes években a város főtere és a Kossuth utca már a modernizáció jeleit hordozta. A buszpályaudvarnál mindig nagy volt a jövés-menés: távolsági járatok indultak Balatonfüred, Ajka vagy éppen Budapest felé, miközben a várnegyedben a turisták komótosan fényképeztek a Tűztorony előtt. A téren nyaranta gyerekek kergetőztek, télen pedig a friss hó takarta be a macskaköves utcákat. Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin. 

Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin (a képen: Mártírok útja - Kórház utca sarok (Marx Károly tér). Balra a Károly-templom, a mára már elbontott házak mögött a Megyei kórház, 1968)
Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin (a képen: Mártírok útja - Kórház utca sarok (Marx Károly tér). Balra a Károly-templom, a mára már elbontott házak mögött a Megyei kórház, 1968)
Forrás: Fortepan / Herth Viktória dr

A nyolcvanas évek hozták el igazán a városképi változásokat. Új épületek emelkedtek a belvárosban, a szökőkútnál pedig a hétköznapi forgatagban is megálltak az emberek egy pillanatra – a szökővíz cseppein megtörő fényekben gyerekek nevetése csengett. A korabeli ruhák, a trapéznadrágok, a színes nejlonkabátok és a kockás ingek mind hozzátartoztak a veszprémi mindennapok látképéhez.

Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin

A kilencvenes évek már egészen más világot hoztak. A rendszerváltás után új üzletek nyíltak a belvárosban, a régi presszók mellett egyre több modern kávézó jelent meg. A régi buszpályaudvar még állta a sarat, a Kossuth utcán pedig gyakran láttuk egymás mellett parkolni a szocialista autókat és a frissen behozott nyugati kocsikat. A várnegyed továbbra is a város szíve maradt, ahol mindenki talált egy nyugodt pillanatot arra, hogy megálljon, és körbenézzen – ugyanazokra a házakra, tornyokra, kövekre, amelyek évtizedek óta őrizték a város titkait.

Ma, amikor végigsétálunk Veszprém utcáin, talán már mások a hangok, az illatok, a színek – de ha becsukjuk a szemünket, könnyen visszaképzelhetjük magunkat ezekbe az időkbe. Mert a város lelke, a hangulat, ami egykor a fotókon megállt, még mindig ott van minden kanyarban, minden téren, minden régi falban.

Ezek a régi képek igazi időutazásra invitálnak Veszprém utcáin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu