37 késszúrás, három gyanúsított – Így történt a balatonalmádi tragédia

Balatonalmádi utcáin, ahol a turisták csak nyári örömökben gondolkodnak, 1995 novemberének hajnala örökre beírta nevét a város történetébe. Egy nő, Rehák Gizella, találkozott itt a tragikus végzetével.

Papp Bernadett és édesanyja, Rehák Gizella egy szépségversenyen.

Forrás: Arcanum/Kurir

Egy ismerős, egy szerető, egy féltékeny nő – Rehák Gizella tragédiája

Gizellát otthonában, az ágyában támadták meg. Nem egy gyilkos futott be a sötétből, és nem is a szerencsétlen véletlen sodorta a tragédia felé. Számtalan késszúrás érte, mégis volt ereje kimászni az ablakon. A ház előtti kövezeten végül megtört a teste, és a hideg reggelen az utcán talált rá egy járókelő. A nyomozás első napjaiban a rendőrség a nő kapcsolataira kezdett fókuszálni. Gizella nem volt magányos; élete összefonódott több férfiéval. Egy férfi, akivel korábban Németországban ismerkedett meg, azonnal a gyanú árnyékába került, de bizonyíték nem akadt. Egy másik férfi, a városban élő B. Viktor volt a leggyanúsabb. És ott volt még a rejtélyes nő, akit egy szemtanú látott, de akit senki nem azonosított.

A gyilkos felkutatására százezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki, ám ez nem hozott eredményt, ezért a nyomozást 1997. április 10-én lezárták. Az ügyet azonban 2005. február 8-án újra elővették, miután a rendőrök információt kaptak egy helybéli fiatalról, B. Viktorról, akinek a gyilkosság idején viselt ruhája állítólag véres volt. A sajtóban megjelent információk szerint B. Viktor gyanúját az is erősítette, hogy egy társaságban arról beszélt: a gyilkossághoz használt kést ott kell elrejteni, ahol a bűntény történt, mert a nyomozók biztosan nem keresnék ott. Az információk nyomán Rehák házának új tulajdonosai valóban rábukkantak egy elásott késre, ám azon csupán állati eredetű vérnyomokat találtak.

A rendőrök hazugságvizsgálatnak vetették alá B. Viktort, és a poligráf olyan reakciókat jelzett nála, amelyek arra utaltak, hogy valamit tud, amit csak a gyilkos ismerhet. Emellett B. Viktor gyenge fizikumú és súlyos beteg volt, így potenciális elkövetőként szóba jöhetett, azonban mielőtt ki tudták volna hallgatni, elhunyt, így a rejtélyes gyilkosság máig megoldatlan ügy.