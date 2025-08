Szabálytalankodók a futókörön

A rekortános futókör ma már sajnos nemcsak a sportolni vágyók kedvelt úti célja. A futósávban egyre gyakrabban jelennek meg biciklisek és rolleresek, póráz nélküli kutyák zavarják a nyugodt mozgást, és sokan dohányoznak vagy alkoholt fogyasztanak a pályán.

A rekortános futókör szabályai egyértelműek és mindenki számára elérhetőek

Fotó: Haraszti Gábor

A rekortános futókör az Országos Futópálya-építési Program keretében készült el

A pápai sportpályát üzemeltető Pápai Sport Nonprofit Kft. arra kéri a szabadidőpark látogatóit, hogy tartsák be a táblákon feltüntetett használati rendet. A problémát Györkös Virág, BSI futónagykövet is jól ismeri, hiszen nap mint nap használja a futókört, és rendszeresen szembesül a szabályszegésekkel:

– Bár tudjuk, hogy nem új keletű problémáról van szó, a panaszok száma folyamatosan növekszik – és ezzel együtt a feszültség is – mondta a futónagykövet. – Fontos leszögezni: nem a mi feladatunk rendet tenni vagy rendfenntartóként fellépni. Ugyanakkor az sem várható el, hogy mi, akik rendszeresen használjuk a pályát, szó nélkül tűrjük az atrocitásokat, miközben mások felelőtlenül viselkednek. Nem olvashatjuk el a szabályokat mások helyett, de közösen tehetünk azért, hogy azokat jobban betartsák. A futókör nemcsak a futóké: gyerekek játszanak mellette, családok látogatják a pumpapályát, idősek sétálnak a környéken. Mindannyiunk biztonságát és nyugalmát veszélyezteti, ha a szabályokat nem tartják be. Ezúton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy tegyünk együtt városunkért, a futókörért és egymásért. Mutassuk meg, hogy a sport és a mozgás nem elválaszt, hanem összeköt bennünket – hívta fel a figyelmet Györkös Virág.