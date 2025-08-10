Remek programokkal népszerűsítették a Somlót és a borászatot (+ galéria)

A rendezvény védnöke Nagy István agrárminiszter volt. Az ünnepélyes megnyitót szombaton kora délután tartották. Köszöntőt mondott Kovács Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagja, aki ezt megelőzően a térség országgyűlési képviselője volt, sokat köszönhet neki a térség, valamint a rendezvény szervezői. Kovács Zoltán kijelentette, megtisztelő, hogy a borrendek messziről is felkeresik a Somlót, ők pedig viszonozzák a látogatást. A rendezvényt ajánlja mindazoknak, akik a Somlóért dolgoztak, a települési önkormányzatoknak, a szőlő- és bortermelőknek, nem utolsó sorban pedig a borfogyasztóknak.

Fotó: Nagy Lajos

Marton Zsolt, Somlóvásárhely polgármestere a község, valamint a Somló térségi települések nevében köszöntötte a borrendeket és a borlovagokat. A polgármester kijelentette, nagy megtiszteltetés számukra, hogy más borrégiók képviselőit láthatják vendégül, akik így megismerhetik a borvidéket, a borokat. Köszönetet mondott mindazoknak, akik tettek azért, hogy a rendezvény megvalósulhasson.

Az első napon, pénteken a mezőgazdaságé, a traktoroké volt a főszerep, majd szombaton a borrendeket ünnepelték. Pénteken mezőgazdasági gépek felvonulásával kezdődött a program, majd volt off-road bemutató, a szentgáli gépgyűjtemény hagyományőrző cséplőgépének bemutatása, habparti, Meglepetés Maci, továbbá zenés előadások. Szombaton a borrendek tagjai felvonultak Somlóvásárhely központjától a látogatóközpontig a devecseri ifjúsági fúvósok kíséretével. A délután során többek között Bornibusz Somló körút, rendőrségi és motoros bemutató, country zene és néptánc szórakoztatta az érdeklődőket.