Városlőd
1 órája
Rendkívüli segítség az iskolakezdéshez
Rendkívüli nevelési támogatással segíti a tanévkezdést a település önkormányzata. Augusztus elsejétől azok az állandó városlődi lakóhellyel rendelkezők nyújthatják be igényüket, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot. Az óvodába járó gyermekek után 10 ezer, az általános iskolásoknál 20 ezer, a középiskolásoknál 30 ezer, a felsőfokú tanulmányokat folytatóknál 50 ezer forint az egyszeri támogatás.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre