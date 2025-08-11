augusztus 11., hétfő

Városlőd

1 órája

Rendkívüli segítség az iskolakezdéshez

Címkék#iskokakezdés#tanulmány#önkormányzat

Tisler Anna

Rendkívüli nevelési támogatással segíti a tanévkezdést a település önkormányzata. Augusztus elsejétől azok az állandó városlődi lakóhellyel rendelkezők nyújthatják be igényüket, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 199 500 forintot. Az óvodába járó gyermekek után 10 ezer, az általános iskolásoknál 20 ezer, a középiskolásoknál 30 ezer, a felsőfokú tanulmányokat folytatóknál 50 ezer forint az egyszeri támogatás. 

 

