1 órája
Nyomozásoktól a költészetig – a veszprémi rendőrkapitány különleges útja
Ficsor Karolina Diána alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője két világ között él. Az egyik a bűnügyek, nyomozások kemény terepe, a másik a verssorok csendes világa, ahol kiadhatja magából az érzelmek súlyát.
Feszültséggel teli feladatok, és emberi sorsok terhei – a rendőri pálya nemcsak szakma, hanem életforma. Erről mesélt a Zsaru Magazinnak a Veszprémi rendőrkapitány, aki a szolgálat mellett a költészetben teljesíti ki önmagát. Emellett közismert, hogy a rendőrtiszt elhivatott állatmentő és állatvédő, ami nem meglepő, hiszen egykor a lovassport világában nevelkedett – olvashatjuk a Zsaru Magazin által készített interjúban.
A szavak és az állatok szeretetében talált otthonra a veszprémi rendőrkapitány
Első költeményét negyedikesen írta, egy légy és egy magnó történetét örökítette meg. Tizenévesen a magányról írt, később a szerelem is megjelent: egy versben finoman utasított vissza egy udvarlót. „A szavak segítettek kimondani, amit másként nem tudtam” – emlékezett.
Gyermekkorától körülvették az állatok, de a lovak különösen fontosak voltak. Ballagására saját lovat kapott, Azárrót, akivel pályarekordot futott. A ló azonban ellés közben pusztult el. „Ez volt az első nagy veszteségem. Meg kellett tanulnom erősnek lenni” – mondta. Ez a tapasztalat segítette később rendőrként is, ahol kívül keménynek, belül érzőnek kell maradnia.
A rendőr és a költő szellemisége
Kilencévesen találkozott először a halállal, amikor egy idős asszony holttestére bukkant. Nem félt, inkább érezte: ez lesz az útja. Azóta a bizonyítékok világában dolgozik, de sokszor a megérzései vezetik. Orosházán egy brutális gyilkosság után például a temetőben találták meg az elkövetőt – éppen egy belső sugallat nyomán.
A bűnügyek érzelmi lenyomatát nem lehet mindig kint hagyni az ajtón. „Az egyenruha mögött ember van. A versek segítenek feldolgozni, amit látok és átélek” – vallja. A halál közelségét már fiatalon megtapasztalta, így megtanulta az elengedés fontosságát.
A hit erőt ad a vezetéshez is
Költészetében a hit is gyakran előkerül. Angyalokról is írt, mert úgy véli: hinni kell valamiben, különben a szolgálat elveszíti a motivációját.
Budapesti évei után Veszprémben kapott vezetői megbízatást. Úgy érzi, nem a szék adja a súlyt, hanem az emberek, akik mögötte állnak. Nőként más szemléletet képvisel: a férfiak katonásabbak, ő inkább empatikusabb, anyáskodóbb, de ettől nem kevésbé határozott.
Egy hűséges társ, aki mindenhová elkíséri gazdáját
Életének része kiskutyája, Chedy is, aki minden nap elkíséri a kapitányságra. Nemcsak gazdáját nyugtatja meg, hanem a kollégákat is: „Sokszor csak azért jönnek be, hogy megsimogassák.”
A pici vadásztacskó magas rendfokozatú rajongóra talált