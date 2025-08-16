Nyomozásoktól a költészetig – a veszprémi rendőrkapitány különleges útja

Feszültséggel teli feladatok, és emberi sorsok terhei – a rendőri pálya nemcsak szakma, hanem életforma. Erről mesélt a Zsaru Magazinnak a Veszprémi rendőrkapitány, aki a szolgálat mellett a költészetben teljesíti ki önmagát. Emellett közismert, hogy a rendőrtiszt elhivatott állatmentő és állatvédő, ami nem meglepő, hiszen egykor a lovassport világában nevelkedett – olvashatjuk a Zsaru Magazin által készített interjúban.

Ficsor Karolina Diána alezredes, és Chedy– a hűséges négylábú gyakori vendég a rendőrkapitányságon

Fotó: Marosfalvi Péter/Zsaru Magazin

A szavak és az állatok szeretetében talált otthonra a veszprémi rendőrkapitány

Első költeményét negyedikesen írta, egy légy és egy magnó történetét örökítette meg. Tizenévesen a magányról írt, később a szerelem is megjelent: egy versben finoman utasított vissza egy udvarlót. „A szavak segítettek kimondani, amit másként nem tudtam” – emlékezett.

Gyermekkorától körülvették az állatok, de a lovak különösen fontosak voltak. Ballagására saját lovat kapott, Azárrót, akivel pályarekordot futott. A ló azonban ellés közben pusztult el. „Ez volt az első nagy veszteségem. Meg kellett tanulnom erősnek lenni” – mondta. Ez a tapasztalat segítette később rendőrként is, ahol kívül keménynek, belül érzőnek kell maradnia.

A rendőr és a költő szellemisége

Kilencévesen találkozott először a halállal, amikor egy idős asszony holttestére bukkant. Nem félt, inkább érezte: ez lesz az útja. Azóta a bizonyítékok világában dolgozik, de sokszor a megérzései vezetik. Orosházán egy brutális gyilkosság után például a temetőben találták meg az elkövetőt – éppen egy belső sugallat nyomán.

A bűnügyek érzelmi lenyomatát nem lehet mindig kint hagyni az ajtón. „Az egyenruha mögött ember van. A versek segítenek feldolgozni, amit látok és átélek” – vallja. A halál közelségét már fiatalon megtapasztalta, így megtanulta az elengedés fontosságát.

Kinevezése óta tovább emelte a veszprémi rendőrség jó megítélését

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A hit erőt ad a vezetéshez is

Költészetében a hit is gyakran előkerül. Angyalokról is írt, mert úgy véli: hinni kell valamiben, különben a szolgálat elveszíti a motivációját.

Budapesti évei után Veszprémben kapott vezetői megbízatást. Úgy érzi, nem a szék adja a súlyt, hanem az emberek, akik mögötte állnak. Nőként más szemléletet képvisel: a férfiak katonásabbak, ő inkább empatikusabb, anyáskodóbb, de ettől nem kevésbé határozott.