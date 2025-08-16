augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megérzés és bizonyítékok

36 perce

Nyomozásoktól a költészetig – a veszprémi rendőrkapitány különleges útja

Címkék#Ficsor Karolina#alezredes#rendőrkapitány#Veszprém

Ficsor Karolina Diána alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetője két világ között él. Az egyik a bűnügyek, nyomozások kemény terepe, a másik a verssorok csendes világa, ahol kiadhatja magából az érzelmek súlyát.

Feszültséggel teli feladatok, és emberi sorsok terhei – a rendőri pálya nemcsak szakma, hanem életforma. Erről mesélt a Zsaru Magazinnak a Veszprémi rendőrkapitány, aki a szolgálat mellett a költészetben teljesíti ki önmagát. Emellett közismert, hogy a rendőrtiszt elhivatott állatmentő és állatvédő, ami nem meglepő, hiszen egykor a lovassport világában nevelkedett – olvashatjuk a Zsaru Magazin által készített interjúban.

Ficsor Karolina alezredes, kiskutyája Chedy gyakori vendég a rendőrkapitányságon
Ficsor Karolina Diána alezredes, és Chedy– a hűséges négylábú gyakori vendég a rendőrkapitányságon
Fotó: Marosfalvi Péter/Zsaru Magazin

A szavak és az állatok szeretetében talált otthonra a veszprémi rendőrkapitány

Első költeményét negyedikesen írta, egy légy és egy magnó történetét örökítette meg. Tizenévesen a magányról írt, később a szerelem is megjelent: egy versben finoman utasított vissza egy udvarlót. „A szavak segítettek kimondani, amit másként nem tudtam” – emlékezett.

Gyermekkorától körülvették az állatok, de a lovak különösen fontosak voltak. Ballagására saját lovat kapott, Azárrót, akivel pályarekordot futott. A ló azonban ellés közben pusztult el. „Ez volt az első nagy veszteségem. Meg kellett tanulnom erősnek lenni” – mondta. Ez a tapasztalat segítette később rendőrként is, ahol kívül keménynek, belül érzőnek kell maradnia.

A rendőr és a költő szellemisége

Kilencévesen találkozott először a halállal, amikor egy idős asszony holttestére bukkant. Nem félt, inkább érezte: ez lesz az útja. Azóta a bizonyítékok világában dolgozik, de sokszor a megérzései vezetik. Orosházán egy brutális gyilkosság után például a temetőben találták meg az elkövetőt – éppen egy belső sugallat nyomán.

A bűnügyek érzelmi lenyomatát nem lehet mindig kint hagyni az ajtón. „Az egyenruha mögött ember van. A versek segítenek feldolgozni, amit látok és átélek” – vallja. A halál közelségét már fiatalon megtapasztalta, így megtanulta az elengedés fontosságát.

Kinevezése óta tovább emelte a veszprémi rendőrség jó megítélését
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség/Facebook

A hit erőt ad a vezetéshez is

Költészetében a hit is gyakran előkerül. Angyalokról is írt, mert úgy véli: hinni kell valamiben, különben a szolgálat elveszíti a motivációját.

Budapesti évei után Veszprémben kapott vezetői megbízatást. Úgy érzi, nem a szék adja a súlyt, hanem az emberek, akik mögötte állnak. Nőként más szemléletet képvisel: a férfiak katonásabbak, ő inkább empatikusabb, anyáskodóbb, de ettől nem kevésbé határozott.

Egy hűséges társ, aki mindenhová elkíséri gazdáját

Életének része kiskutyája, Chedy is, aki minden nap elkíséri a kapitányságra. Nemcsak gazdáját nyugtatja meg, hanem a kollégákat is: „Sokszor csak azért jönnek be, hogy megsimogassák.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu