Nosztalgia

Háztartási retró: három tárgy, ami visszarepít a múltba

Emlékszel a tejeskannára, a Lehel hűtőre vagy a TDK kazettára? Ezek a retró tárgyak apró időutazást nyújtanak a gyerekkorunkba, tele emlékekkel.

Seres Elizabeth

Van valami varázslatos a régi tárgyakban. Nem csak azért, mert használhatók voltak, hanem mert emlékeket hordoznak, történeteket mesélnek, és visszarepítenek egy másik korszakba, de mostanra már azt mondjuk rá, hogy retró. A mai digitális világban már nehéz elképzelni, hogyan éltek az emberek húsz-harminc évvel ezelőtt, de egy-egy apró tárgy segítségével könnyedén felidézhetjük a múlt hangulatát. Most három olyan nosztalgikus kincset hoztunk, amelyek sokak gyerekkorát megidézik.

A régi magnó, a Lehel hűtő és a tejeskanna igazi retró hangulatot áraszt
A régi magnó, a Lehel hűtő és a tejeskanna igazi retró hangulatot áraszt Fotó:Emlékszel?/Facebook 

Ezek a retró tárgyak idézik fel múltunkat

Tejeskanna – a friss tej otthoni csodája

Gondolj csak vissza a vidéki reggelekre! A szomszéd bácsi lefejt a tehénből pár liter tejet, és gondosan ebbe a fém tejeskannába öntötte. Emlékszem, néha hallottam, amikor kinn voltam az udvaron, ahogy mindkét kezében vitte a kanna jellegzetes csengő hangját hallatva. A reggeli pohár friss tejnek nem volt párja, és maga a kanna is egyfajta kis csoda volt: strapabíró és praktikus, a friss tej biztonságos tárolására szolgált. Nem csak a tejet őrizte, hanem a frissességet, a közösséget és azt a vidéki ritmust, ami ma már olyan távolinak tűnik.

LEHEL hűtő Fotó: Emlékszel? faecbook
Lehel hűtő 
Fotó:  Emlékszel? Facebook

Lehel hűtő – a retró háztartás sztárja

A Lehel hűtő sok családi konyha központja volt. A klasszikus fehér vagy világos színű gép halk búgása, a mágnesekkel díszített ajtó, a tetején pihenő friss zöldségek és gyümölcsök mind-mind a mindennapi élet apró örömeit idézik. Ez a hűtő nem csak ételt hűtött, hanem egyfajta biztonságot és otthonosságot is jelentett. Ma már ritkán találkozunk vele, de aki gyermekkorában a Lehel mellett nőtt fel, az biztosan mosolyogva emlékszik rá.

TDK kazetta Fotó: Emlékszel? faecbook
TDK kazetta 
Fotó: Emlékszel?/Facebook

TDK kazetta – a zene személyes világa 

És persze ott van a zene! A TDK kis kazetta a zenehallgatás egyik ikonikus eszköze volt. A rádióból felvett számok, a barátokkal cserélgetett kazetták, a magnó halk kattogása mind-mind részei voltak annak az élménynek, amit ma már digitális formában élünk át. Egy-egy kis kazetta sokkal többet jelentett, mint hangfelvétel: személyes emlékeket, baráti kapcsolatok pillanatait és a saját ízlésünket is őrizte.

Ezek a tárgyak nem csak eszközök voltak, hanem az élet részei. Mindegyik egy-egy történetet mesél a múltból: a tejeskanna a reggeli friss tej illatát, a Lehel hűtő a konyha melegségét, a TDK kazetta pedig a zene örömét. Ha felismered őket, biztosan mosolyt csal az arcodra, és egy pillanatra újra átélheted a régi idők apró, de értékes pillanatait.

 

