Édes emlékek

2 órája

Retró kincsek a gyerekkorból: felismered mindet?

Címkék#illat#Pajtás fényképezőgép#selyem cukorka#papír#élmény#korszak

Te mennyit ismersz fel a gyerekkorodból? A következő sorok és képek garantáltan retró hangulatba repítenek, és talán még olyan emlékeket is előhívnak, amelyekről már megfeledkeztél.

Seres Elizabeth

Te mennyit ismersz fel a gyerekkorodból? A selyemcukorka édes illata, a Palma strandpapucs jellegzetes csattogása, vagy a Pajtás fényképezőgép nehéz kattintása mind igazi retró hangulatot idéz. Ezek a tárgyak sokak számára nem csupán használati eszközök voltak, hanem egy egész korszak hangulatát hordozzák magukban. Most felelevenítjük a múlt apró, mégis ikonikus darabjait – vajon neked mennyit sikerül azonnal felismerni?

Az igazi retró pajtás fényképezőgép
Az igazi retró pajtás fényképezőgép 
Fotó: Facebook/emlékszel? 

Ez a kiállítás tiszta retró élmény

Pajtás fényképezőgép – kattintások a múltból

A Pajtás fényképezőgép sok család első komoly fotómasinája volt. A fekete bakelittest, az egyszerű kezelhetőség és a „vigyázz, most nem mozdulhatsz!” mondatok mind a vele készült képek emlékeihez kapcsolódnak. Filmtekercs, előhívás, várakozás – a digitális korszak előtt a fényképezés maga is élmény volt. Ma a Pajtás már inkább gyűjtői darab, de aki valaha a kezében tartotta, biztosan emlékszik a súlyára és a hangjára.

Selyem cukorka Fotó: emlékszel? facebook
Selyemcukorka 
Fotó: Facebook/emlékszel?

Selyemcukorka, az igazi ünnepi csemege

A színes, fényes papírba csomagolt selyemcukorka sokunk gyerekkorának elengedhetetlen része volt. A karácsonyfa díszeként is ott csillogott, és valljuk be, sokszor már napokkal az ünnep előtt megcsapoltuk a készletet. Az ízek változatosak voltak, de a legnagyobb élmény maga a csomagolás kibontása maradt. Ma már ritkán látni az üzletekben, de retró édességboltokban még felbukkanhat, és ugyanúgy mosolyt csal az arcunkra, mint régen.

Palma strandpapucs Fotó: emlékszel? facebook
Palma strandpapucs 
Fotó: Facebook/emlékszel?

Palma strandpapucs, a nyarak hivatalos lábbelije

A Palma strandpapucs egyszerű volt, mégis mindenki szerette. Könnyű anyaga, jellegzetes illata és a járás közbeni csattogó hangja igazi nyári hangulatot idéz. Strandokon, kertben vagy akár utcán is hordtuk, és sosem kellett félteni: ha elkopott, jött a következő pár. Bár a dizájn ma már nosztalgikusnak számít, sokak szívében tovább él a gondtalan nyarak egyik jelképeként.

 

