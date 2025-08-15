Floppy disc, Kojak-nyalóka, Gazdálkodj okosan: fotókon gyerekkorunk kincsei

A retró kincsek nemcsak tárgyakat mutatnak, hanem emlékeket is előhoznak – és a hozzászólásokban rendre előkerülnek a személyes történetek, amelyek a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek hangulatát idézik. Ott volt például a sűrített tej, ami maga volt az édes bűn: volt, aki kiskanállal kóstolgatta, más egyenesen a tubusból nyomta, majd ügyesen fel is fújta, hogy ne derüljön ki a turpisság.

A retró kincsek listáján a sűrített tej előkelő helyen szerepel

Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

A retró kincsek fotói visszahozzák a gyermekkort

A Kojak nyalóka, amit a sorozat főhőséről neveztek el, és amitől úgy éreztük, mi is igazi nyomozók vagyunk, mint Telly Savalas. Ki ne emlékezne a gömbrágóra, amit fillérekért vettünk, és büszkén fújtuk vele a legnagyobb lufikat – még ha az íze két perc után el is illant.

Órákon keresztül játszottuk a Gazdálkodj okosan!-t

Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

A Gazdálkodj okosan! játéktábláján 11 ezer forintért lehetett lakást venni, 40 forint volt egy mozijegy, és a CSÉB (család- és életbiztosítás) után felvehettük a biztosítási összeget. A játék első évében több tízezer példány talált gazdára, a rendszerváltásig pedig elérte az egymilliós eladást. Ma is kapható, sőt online változata is létezik – modern köntösben, de ugyanazzal a hangulattal.

Ma már megmosolyogtató a floppy 1,44 Mb-os kapacitása

Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

És persze nem maradhat ki az 1,44 MB-os floppy lemez sem, amire egyetlen játék vagy dolgozat is felfért – ha éppen nem köszöntött be a rettegett „Disk error” üzenet.

Ezek a tárgyak nem csupán eszközök voltak. Ezek a gyerekkorunk darabjai: egy falat édesség, egy korty múlt, egy családi játékest, vagy egy idegőrlő számítógépes mentés. És bár a világ megváltozott, a nosztalgia íze még mindig ugyanaz.