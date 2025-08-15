augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időutazás

1 órája

Floppy disc, Kojak-nyalóka, Gazdálkodj okosan: fotókon gyerekkorunk kincsei

Címkék#tárgy#retró#lista#gyermekkor

A Képek a múltból Facebook-csoport igazi időutazás: több mint 80 ezer tagja között nap mint nap retró kincsek fotói bukkannak fel. A mai fiatalok talán el sem tudják képzelni, milyen érzés volt, amikor a Gazdálkodj okosan! társasjátékban leégett a ház, vagy amikor a sűrített tejből egyetlen csepp sem jutott a szülők kávéjába, mert mi előbb „eltüntettük”.

Veol.hu

A retró kincsek nemcsak tárgyakat mutatnak, hanem emlékeket is előhoznak – és a hozzászólásokban rendre előkerülnek a személyes történetek, amelyek a ’70-es, ’80-as, ’90-es évek hangulatát idézik. Ott volt például a sűrített tej, ami maga volt az édes bűn: volt, aki kiskanállal kóstolgatta, más egyenesen a tubusból nyomta, majd ügyesen fel is fújta, hogy ne derüljön ki a turpisság.

Retró kincsek fotói kerültek fel egy Facebook csoportba
A retró kincsek listáján a sűrített tej előkelő helyen szerepel
Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

A retró kincsek fotói visszahozzák a gyermekkort

A Kojak nyalóka, amit a sorozat főhőséről neveztek el, és amitől úgy éreztük, mi is igazi nyomozók vagyunk, mint Telly Savalas. Ki ne emlékezne a gömbrágóra, amit fillérekért vettünk, és büszkén fújtuk vele a legnagyobb lufikat – még ha az íze két perc után el is illant. 

Órákon keresztül játszottuk a Gazdálkodj okosan!-t
Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

A Gazdálkodj okosan! játéktábláján 11 ezer forintért lehetett lakást venni, 40 forint volt egy mozijegy, és a CSÉB (család- és életbiztosítás) után felvehettük a biztosítási összeget. A játék első évében több tízezer példány talált gazdára, a rendszerváltásig pedig elérte az egymilliós eladást. Ma is kapható, sőt online változata is létezik – modern köntösben, de ugyanazzal a hangulattal.

Ma már megmosolyogtató a floppy 1,44 Mb-os kapacitása
Fotó: Képek a múltból Facebook-csoport

És persze nem maradhat ki az 1,44 MB-os floppy lemez sem, amire egyetlen játék vagy dolgozat is felfért – ha éppen nem köszöntött be a rettegett „Disk error” üzenet.

Ezek a tárgyak nem csupán eszközök voltak. Ezek a gyerekkorunk darabjai: egy falat édesség, egy korty múlt, egy családi játékest, vagy egy idegőrlő számítógépes mentés. És bár a világ megváltozott, a nosztalgia íze még mindig ugyanaz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu