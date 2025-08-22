Emlékek a mindennapokból: retró tárgyak, amik visszahozzák az időt

Vannak tárgyak, amelyek nem pusztán használati eszközök voltak, hanem egy egész korszak hangulatát őrzik. Nem kell nagy dolgokra gondolni, ha a retró tárgyak köréből keresgélünk: egy egyszerű távirányító, amivel a család esténként a tévé előtt vitatkozott a csatornaváltáson, egy golyóstoll, amivel a suliban firkáltunk és jegyzeteltünk, vagy egy menzás tányér, amiből generációk ették ugyanazokat a jól ismert fogásokat. Ezek az apróságok mára eltűntek a mindennapjainkból, de aki megélte, annak egy pillanat elég, hogy újra előjöjjön a gyerekkor vagy a fiatalság íze, illata és hangulata – mutatjuk!

Videoton távirányító. A retró tárgyak mindig előhozzák a múlt vidám és nosztalgikus pillanatait.

Fotó: Facebook/Emlékszel?

Retró tárgyak – felismerted őket?

Videoton távirányító

A Videoton távirányító nem a mai okoseszközök előfutára volt, de számunkra maga volt a jövő. Pár gomb, egyszerű funkciók – mégis felszabadító érzés volt, hogy nem kell a készülékhez sétálni, ha csatornát váltanánk. A gombok alatt zörgő kis rugók és a gyakran besárgult burkolat ma is ott lebeg sokak emlékezetében.

Fotó:Facebook/Emlékszel?

Scripto toll

A Scripto toll vastag teste és egyszerű formája miatt mindenki táskájában ott lapult egy példány. Az iskolapadban gyakran kopogtattunk vele, vagy tintát pöttyögtettünk a füzet szélére. Nem volt szupermodern, nem volt trendi de megbízható volt, és hosszú évekig elkísért minket a hétköznapokban.

Fotó: Facebook/Emlékszel?

Menzás tányér

Az iskolai menza tányérja mára igazi retró ikonná vált. Vastag porcelán, néha kicsorbult széllel, amelyben a főzelék vagy a mákos tészta egyszerre volt szeretett és utált fogás. Akkoriban talán fintorogtunk, de ma már mosolyogva idézzük fel, hiszen ezek a tányérok is hozzátartoztak gyerekkorunk ízeihez és hangulatához.

Távirányító, toll, menzás tányér. Apróságok, amikben benne volt egy korszak hangulata, és néha tényleg az apróságok őrzik legjobban azt, amit már rég elfelejtettünk. Ki tudja, lehet, hogy neked is lapul még otthon egy-egy darab belőlük.