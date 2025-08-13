augusztus 13., szerda

Előzd meg a bajt

1 órája

Tűzoltók figyelmeztetnek: így használd biztonságosan az e-rollert

Címkék#tűzeset#statisztika#akkumulátor#katasztrófavédelem

Az elektromos rollerek kényelmesek, de nem veszélytelenek. A tűzoltók szerint a legtöbb baleset megelőzhető lenne, ha a tulajdonosok betartanának néhány alapvető biztonsági szabályt – íme, mire figyelj.

Csizi Péter

Az elektromos rollerek mára a városi közlekedés megszokott részei lettek – akár szeretjük, akár utáljuk őket, biztosan nem lehet szó nélkül elmenni mellettük. A használatukkal azonban nemcsak a felhasználók száma nő, hanem a tűzoltói beavatkozásoké is. A statisztikák pedig nem festenek túl rózsás képet. Az elmúlt évek adatai alapján folyamatosan nő az e-rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma, osztotta meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.

Szénné égett roller, biztonsági figyelmeztetést adott ki a BM
Szénné égett roller, biztonsági figyelmeztetést adott ki a BM
Fotó: Illusztráció/FKI

Az elmúlt évek adatai – nő az elektromos rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma:

  • 2022-ben: 11 eset
  • 2023-ban: 15 eset
  • 2024-ben: 21 eset
  • 2025 augusztus elejéig: már 21 eset történt – vagyis idén jó eséllyel megdől a tavalyi „rekord”.

A tűzesetek fele álló helyzetben történik, 40% töltés közben, és 9% menet közben. A lángok gyakran nem azonnal, hanem akár napokkal egy sérülés vagy koccanás után csapnak fel.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

A tűzoltók és biztonsági szakértők szerint néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat:

  • Megbízható forrásból vásároljunk, és olvassuk el a használati útmutatót.
  • Ne barkácsoljunk házilag az akkumulátoron vagy a töltőn.
  • Egyszerre csak egy rollert töltsünk, és soha ne hosszabbítón keresztül.
  • Ne hagyjuk éjszakára töltőn, és sérülés után tartsuk „karanténban” néhány napig.
  • Hosszabb tárolásnál ne teljesen feltöltött akkumulátorral hagyjuk a járművet.

Mit tegyünk, ha kigyullad?

  • Azonnal húzzuk ki a töltőt.
  • Próbáljuk nagy mennyiségű vízzel oltani, majd tegyük a járművet víz alá, hogy ne gyulladjon vissza.
  • Ha a tűz nagyobb kockázatot jelent, azonnal hívjuk a 112-t.
  • Ne feledjük: az égő akkumulátor mérgező gázokat bocsát ki.

 

