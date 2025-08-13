1 órája
Tűzoltók figyelmeztetnek: így használd biztonságosan az e-rollert
Az elektromos rollerek kényelmesek, de nem veszélytelenek. A tűzoltók szerint a legtöbb baleset megelőzhető lenne, ha a tulajdonosok betartanának néhány alapvető biztonsági szabályt – íme, mire figyelj.
Az elektromos rollerek mára a városi közlekedés megszokott részei lettek – akár szeretjük, akár utáljuk őket, biztosan nem lehet szó nélkül elmenni mellettük. A használatukkal azonban nemcsak a felhasználók száma nő, hanem a tűzoltói beavatkozásoké is. A statisztikák pedig nem festenek túl rózsás képet. Az elmúlt évek adatai alapján folyamatosan nő az e-rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma, osztotta meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.
Az elmúlt évek adatai – nő az elektromos rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma:
- 2022-ben: 11 eset
- 2023-ban: 15 eset
- 2024-ben: 21 eset
- 2025 augusztus elejéig: már 21 eset történt – vagyis idén jó eséllyel megdől a tavalyi „rekord”.
A tűzesetek fele álló helyzetben történik, 40% töltés közben, és 9% menet közben. A lángok gyakran nem azonnal, hanem akár napokkal egy sérülés vagy koccanás után csapnak fel.
Hogyan előzhetjük meg a bajt?
A tűzoltók és biztonsági szakértők szerint néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat:
- Megbízható forrásból vásároljunk, és olvassuk el a használati útmutatót.
- Ne barkácsoljunk házilag az akkumulátoron vagy a töltőn.
- Egyszerre csak egy rollert töltsünk, és soha ne hosszabbítón keresztül.
- Ne hagyjuk éjszakára töltőn, és sérülés után tartsuk „karanténban” néhány napig.
- Hosszabb tárolásnál ne teljesen feltöltött akkumulátorral hagyjuk a járművet.
Mit tegyünk, ha kigyullad?
- Azonnal húzzuk ki a töltőt.
- Próbáljuk nagy mennyiségű vízzel oltani, majd tegyük a járművet víz alá, hogy ne gyulladjon vissza.
- Ha a tűz nagyobb kockázatot jelent, azonnal hívjuk a 112-t.
- Ne feledjük: az égő akkumulátor mérgező gázokat bocsát ki.
