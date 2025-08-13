Tűzoltók figyelmeztetnek: így használd biztonságosan az e-rollert

Az elektromos rollerek mára a városi közlekedés megszokott részei lettek – akár szeretjük, akár utáljuk őket, biztosan nem lehet szó nélkül elmenni mellettük. A használatukkal azonban nemcsak a felhasználók száma nő, hanem a tűzoltói beavatkozásoké is. A statisztikák pedig nem festenek túl rózsás képet. Az elmúlt évek adatai alapján folyamatosan nő az e-rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma, osztotta meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-posztjában.

Szénné égett roller, biztonsági figyelmeztetést adott ki a BM

Fotó: Illusztráció/FKI

Az elmúlt évek adatai – nő az elektromos rollerekkel kapcsolatos tűzesetek száma:

2022-ben: 11 eset

2023-ban: 15 eset

2024-ben: 21 eset

2025 augusztus elejéig: már 21 eset történt – vagyis idén jó eséllyel megdől a tavalyi „rekord”.

A tűzesetek fele álló helyzetben történik, 40% töltés közben, és 9% menet közben. A lángok gyakran nem azonnal, hanem akár napokkal egy sérülés vagy koccanás után csapnak fel.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?

A tűzoltók és biztonsági szakértők szerint néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen csökkenthető a kockázat:

Megbízható forrásból vásároljunk, és olvassuk el a használati útmutatót.

Ne barkácsoljunk házilag az akkumulátoron vagy a töltőn.

Egyszerre csak egy rollert töltsünk, és soha ne hosszabbítón keresztül.

Ne hagyjuk éjszakára töltőn, és sérülés után tartsuk „karanténban” néhány napig.

Hosszabb tárolásnál ne teljesen feltöltött akkumulátorral hagyjuk a járművet.

Mit tegyünk, ha kigyullad?