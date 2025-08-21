Amikor a légiósok visszatérnek: római hétvége a Dunántúlon

Ha valaki igazán szereti a történelmet, különösen a római kort, akkor idén két helyszínen is átélheti, milyen lehetett az élet kétezer évvel ezelőtt Pannónia provinciában. Veszprém vármegye rejtett kincse, a Nemesvámos közelében található Baláca Régészeti Park, valamint Szombathely legendás rendezvénye, a Savaria Karnevál egyaránt ízelítőt ad a római kultúrából – eltérő módon, de hasonlóan magával ragadóan.

Nemesvámos, Villa Romana Baláca, a római épület csodálatos rekonstrukciója

Kép: www.veszpreminfo.hu

Veszprém és Szombathely: A római légiósok öröksége

Balácapuszta Európa egyik legjelentősebb római kori villagazdasága, amely a Kr. u. 2-3. században élte fénykorát. A feltárt villa épületkomplexuma ma is lenyűgözi a látogatókat. A színes mozaikpadlók, falfestmények és oszlopos udvarok olyan közelségbe hozzák az ókort, hogy szinte hallani véljük a római birtokos lépteit a kőlapokon. A régészeti parkban tematikus programok, tárlatvezetések, sőt, kézműves-foglalkozások is segítik megérteni, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek az egykori lakók.

Ha azonban a múlt élő, lüktető, karneváli arcát szeretnénk megtapasztalni, akkor a Savaria Karnevál felvonulásai és színpadi produkciói nyújtanak felejthetetlen élményt. Szombathely, az ókori Savaria, ilyenkor teljesen átalakul: tógát öltött polgárok, római katonai alakulatok, gladiátorviadalok és ókori piactér kelti életre a régmúlt mindennapjait. A karnevál többnapos programsorozata minden korosztályt megszólít, a gyerekeket kézműves játszóházak, a felnőtteket borutca, koncertek és színházi előadások várják.

Korhű római felvonulás Szombathely utcáin, százezernél többen követték a műsorokat a korábbi években

Kép: szombathelyiertektar.hu

A két helyszín remekül kiegészíti egymást: míg Baláca inkább a régészet és a múlt kézzelfogható, hiteles tárgyi emlékeivel ragadja meg a fantáziánkat, addig a Savaria Karnevál a hangulatok, illatok és látványok oldaláról közelít. Együtt kínálnak teljes élményt: egyszerre tudományos és szórakoztató, egyszerre múzeumi és fesztiválhangulatú időutazást.

Akár egy családi kirándulás, akár egy baráti hétvége részeként, mindkét program nagyszerű lehetőség arra, hogy kiszakadjunk a jelenből, és egy rövid időre magunkra öltsük a római múlt örökségét.