Amikor a légiósok visszatérnek: római hétvége a Dunántúlon
Ha latinos hangulatra vágysz, nem kell Itáliáig utaznod: elég felkerekedni Balácára vagy épp Szombathelyre. Az előbbi helyen a falfestmények és mozaikok között sétálva érezheted, milyen lehetett egykor élni Pannóniában, az utóbbin pedig a Savaria Karnevál sodor magával – bor, felvonulás, gladiátorok és ókori színház minden mennyiségben.
Ha valaki igazán szereti a történelmet, különösen a római kort, akkor idén két helyszínen is átélheti, milyen lehetett az élet kétezer évvel ezelőtt Pannónia provinciában. Veszprém vármegye rejtett kincse, a Nemesvámos közelében található Baláca Régészeti Park, valamint Szombathely legendás rendezvénye, a Savaria Karnevál egyaránt ízelítőt ad a római kultúrából – eltérő módon, de hasonlóan magával ragadóan.
Veszprém és Szombathely: A római légiósok öröksége
Balácapuszta Európa egyik legjelentősebb római kori villagazdasága, amely a Kr. u. 2-3. században élte fénykorát. A feltárt villa épületkomplexuma ma is lenyűgözi a látogatókat. A színes mozaikpadlók, falfestmények és oszlopos udvarok olyan közelségbe hozzák az ókort, hogy szinte hallani véljük a római birtokos lépteit a kőlapokon. A régészeti parkban tematikus programok, tárlatvezetések, sőt, kézműves-foglalkozások is segítik megérteni, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek az egykori lakók.
Ha azonban a múlt élő, lüktető, karneváli arcát szeretnénk megtapasztalni, akkor a Savaria Karnevál felvonulásai és színpadi produkciói nyújtanak felejthetetlen élményt. Szombathely, az ókori Savaria, ilyenkor teljesen átalakul: tógát öltött polgárok, római katonai alakulatok, gladiátorviadalok és ókori piactér kelti életre a régmúlt mindennapjait. A karnevál többnapos programsorozata minden korosztályt megszólít, a gyerekeket kézműves játszóházak, a felnőtteket borutca, koncertek és színházi előadások várják.
A két helyszín remekül kiegészíti egymást: míg Baláca inkább a régészet és a múlt kézzelfogható, hiteles tárgyi emlékeivel ragadja meg a fantáziánkat, addig a Savaria Karnevál a hangulatok, illatok és látványok oldaláról közelít. Együtt kínálnak teljes élményt: egyszerre tudományos és szórakoztató, egyszerre múzeumi és fesztiválhangulatú időutazást.
Akár egy családi kirándulás, akár egy baráti hétvége részeként, mindkét program nagyszerű lehetőség arra, hogy kiszakadjunk a jelenből, és egy rövid időre magunkra öltsük a római múlt örökségét.