Rendőrség

2 órája

"Mit csinálnak?" "Garázdálkodunk!" – Még számolják, hány autót rongáltak meg éjszaka a veszprémi lakótelepen

Egy helyi lakos vette üldözőbe a veszprémi Jutasi lakótelepen az éjszaka vélhetően ittasan randalírozókat. Követte őket, riasztotta a rendőrséget és egyiküket feltartóztatta – legalábbis ez derül ki a közösségi médiába kikerült beszámolóból, amely több autó megrongálásáról szól. 

Veol.hu

Információink szerint a rongálás a péntekről szombatra virradó éjszaka történt, és egy embernek feltűnt, hogy hárman kárt tesznek parkoló autókban Veszprémben. A hősiesen eljáró állampolgár az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban tette közzé a beszámolóját, amelyben emeletes házak, a Jutasi lakótelep, a Jutasi út, a Halle, a Munkácsy, a Madách, a Petőfi és az Arany János utca, a Plaza, a sportpálya és egy körforgalom szerepel helyszínmegjelölésként. Ugyanis úgy tudni, megszólította a neki gyanús alakokat, kiabált nekik, s amikor menekülőre fogták, követte őket, szaladt utánuk.

Éjszakai rongálás? – Parkoló autókban tehetett kárt egy állítólag ittas ember Veszprémben
Forrás: Pixabay-illusztráció

Mit csinálnak?"

"Garázdálkodunk!

– állítólag ez a párbeszéd is lezajlott a vélhetően tetten értek és a tanú között.

Az éber állampolgár hívta a rendőrséget és az üldözöttek egyikével szóváltásba majd dulakodásba keveredett, feltartóztatta egy buszmegállónál a férfit, akinél vipera volt.

Úgy tudni, a rendőrség előállította mindhárom embert, autókat rongálhattak meg, vagy csak egyikük.

Aki a környéken parkolt éjszaka, érdemes ellenőriznie autója állapotát, ha látott valamit a történtekből, szintén érdemes jelentkeznie a nyomozóhatóságnál.

Rongálás után nyomozás?

A történtek részleteiről a Veszprém vármegyei rendőrségtől is tájékoztatást kértünk, illetve arról szintén, hogy azóta mi történt az előállított emberekkel, milyen rendőrségi vizsgálat, eljárás folyik az ügyben. Amint információkat kapunk, közzétesszük.

 

