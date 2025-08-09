2 órája
"Mit csinálnak?" "Garázdálkodunk!" – Még számolják, hány autót rongáltak meg éjszaka a veszprémi lakótelepen
Egy helyi lakos vette üldözőbe a veszprémi Jutasi lakótelepen az éjszaka vélhetően ittasan randalírozókat. Követte őket, riasztotta a rendőrséget és egyiküket feltartóztatta – legalábbis ez derül ki a közösségi médiába kikerült beszámolóból, amely több autó megrongálásáról szól.
Információink szerint a rongálás a péntekről szombatra virradó éjszaka történt, és egy embernek feltűnt, hogy hárman kárt tesznek parkoló autókban Veszprémben. A hősiesen eljáró állampolgár az Ezt láttam Veszprémben! Facebook-csoportban tette közzé a beszámolóját, amelyben emeletes házak, a Jutasi lakótelep, a Jutasi út, a Halle, a Munkácsy, a Madách, a Petőfi és az Arany János utca, a Plaza, a sportpálya és egy körforgalom szerepel helyszínmegjelölésként. Ugyanis úgy tudni, megszólította a neki gyanús alakokat, kiabált nekik, s amikor menekülőre fogták, követte őket, szaladt utánuk.
Mit csinálnak?"
"Garázdálkodunk!
– állítólag ez a párbeszéd is lezajlott a vélhetően tetten értek és a tanú között.
Az éber állampolgár hívta a rendőrséget és az üldözöttek egyikével szóváltásba majd dulakodásba keveredett, feltartóztatta egy buszmegállónál a férfit, akinél vipera volt.
Úgy tudni, a rendőrség előállította mindhárom embert, autókat rongálhattak meg, vagy csak egyikük.
Aki a környéken parkolt éjszaka, érdemes ellenőriznie autója állapotát, ha látott valamit a történtekből, szintén érdemes jelentkeznie a nyomozóhatóságnál.
Rongálás után nyomozás?
A történtek részleteiről a Veszprém vármegyei rendőrségtől is tájékoztatást kértünk, illetve arról szintén, hogy azóta mi történt az előállított emberekkel, milyen rendőrségi vizsgálat, eljárás folyik az ügyben. Amint információkat kapunk, közzétesszük.
Szigorították a korlátozott úthasználatot – Mutatjuk, hogy juthat fel a Bakony lemagasabb pontjára autóvalFokozott turistaforgalomra kell számítani a bakonyi erdőkben, ezért és a környezeti terhelés miatt szigorítják az úthasználati engedély kiadását.
Kézilabdaméretű pöfeteget szedhet – Már tudjuk, mikor és még mit érdemes keresgélni a BakonybanMost hétvégén érdemes a Bakonyban gombászni.