1 órája

Óriásrovarok kerültek Dél-Amerikából a Bakonyba – Színes papírral csalogatott pillangókat a rovarász (galéria, videók)

A rovarász felszerelését is megnézhettük a Bakonyban, azt, amit Francia Guyanában használt, ahol csillogó, színes papírral csalogatta az azúrpillangókat. Óriási és mini, boszorkányos és ormányos, s számos más érdekes rovar került Zircre Kutasi Csaba entomológusnak köszönhetően. Kalandjairól, veszélyes csókospoloskákról is mesélt.

Rimányi Zita

A Bakony egyik legnépszerűbb programját idén is megtartották, de csak egy délután. A Föld legnagyobb és legkülönlegesebb ízeltlábúit láthattuk a Zircikon fesztivál napján a Bakony fővárosában. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban, Zircen ezúttal is óriási rovarokat csodálhattunk meg, és róluk meg a rovarászról szóló kalandokat hallhattunk.

Különleges rovarok Dél-Amerikából – Csak pár milliméteres nagyságú a golyófejű kabóca, propellerhez hasonló szerkezetet visel. 
Fotó: Rimányi Zita/Napló

Rovarok Dél-Amerikából és a különlegességeik

Francia Guyanában gyűjtött egzotikus rovarfajok preparátumait és a gyűjtőúton szerzett élményekről készült fotókat tekinthettünk meg a múzeumban, ahol Kutasi Csaba rovarász, az intézmény entomológusa a tárlatot meglátogatóknak beszélt számos érdekességről, egzotikus állatokról, repülő bogárról, függőágyban alvó kutatókról. 

A természet lenyűgöző, csak pár dolgot említünk, ami ezt bizonyítja.  

  • Pár milliméteres nagyságú a golyófejű kabóca, és apró, propellerhez hasonló szerkezetet visel a fején.
  • Bothoz és más eszközökhöz hasonló ormányokat is felismerhetünk a dél-amerikai rovarokon. Létezik elefántbogár is.
  • Virágbogarakat, cukorbogarakat, sokféle poloskát és más szépségeket láthattunk a zirci kiállításon, még a legnagyobb díszbogár egy példányát is. 
  • A rovaroknál sokszor a nőstény jóval nagyobb a hímnél egy fajon belül. 
  • A csókospoloskák neve onnan ered, hogy az embert a száj és a szem körüli részen, ahol vékonyabb a bőr, ott szeretik megszúrni, megcsípni.
  • Azért veszélyesek a csókospoloskák, mert a szúrás során parazitákat juttathatnak szervezetünkbe, betegségeket kaphatunk el közvetítésükkel. 
Bothoz és más eszközökhöz hasonló ormányokat is felismerhetünk a dél-amerikai rovarokon.
Fotó: Rimányi Zita/Napló
  • A szender szívókája, pödörnyelve elképesztően hosszú is lehet Dél-Amerikában, minden virághoz megvan a kellő hosszúságú szájszerv a beporzás végett is.
  • A dél-amerikai cserebogarak kisebbek azoknál, amiket mi ismerünk, az óriáscincér Francia Guyanában jóval nagyobb, mint gondolnánk.
  • Piruló fantomhoz hasonlít egy lepke, így kapta a nevét.
  • Pattanóbogár, vörös óriássáska is közelről megfigyelhető volt a zirci kiállításon.
  • Az egzotikus rovarok mintázata akár tippeket adhat az ihlethiányban szenvedő divattervezőknek.
Szender Dél-Amerikából.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kutató kalandjai

  • A kutató Dél-Amerikában nyitott épületben, függőágyban aludt, nagy rovarhálót használt, vízálló kalapot viselt és a nyakába akasztva kékesen csillogó papírlapot hordott, azzal az azúrlepkéket csalogatta embermagasságba.
  • Francia Guyanában a sörös, banános csapda és a fűhálózás kevésbé vált be rovargyűjtéskor, mint itthon. Inkább az éjszaka hátulról megvilágított és kifeszített lepedőt használták begyűjtéskor.

Óriásrovarok kerültek Dél-Amerikából a Bakonyba – Színes papírral csalogatott pillangókat a rovarász

Fotók: Rimányi Zita/Napló
  • A Guyana Űrközpont közelében a kutatókaland során végig az Európai Unióban maradt Kutasi Csaba. Mintegy 40 fokos hőségben, esős időszakban dolgozott.
  • Oltásokkal kellett felkészülnie az útra, amely során nyílméregbékát is látott. Az állat azért híres, mert az indiánok a bőréből kiválasztódó mérget nyilaik hegyére kenték, így akár megbéníthatták áldozataikat.

 

 

