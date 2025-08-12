1 órája
Óriásrovarok kerültek Dél-Amerikából a Bakonyba – Színes papírral csalogatott pillangókat a rovarász (galéria, videók)
A rovarász felszerelését is megnézhettük a Bakonyban, azt, amit Francia Guyanában használt, ahol csillogó, színes papírral csalogatta az azúrpillangókat. Óriási és mini, boszorkányos és ormányos, s számos más érdekes rovar került Zircre Kutasi Csaba entomológusnak köszönhetően. Kalandjairól, veszélyes csókospoloskákról is mesélt.
A Bakony egyik legnépszerűbb programját idén is megtartották, de csak egy délután. A Föld legnagyobb és legkülönlegesebb ízeltlábúit láthattuk a Zircikon fesztivál napján a Bakony fővárosában. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban, Zircen ezúttal is óriási rovarokat csodálhattunk meg, és róluk meg a rovarászról szóló kalandokat hallhattunk.
Rovarok Dél-Amerikából és a különlegességeik
Francia Guyanában gyűjtött egzotikus rovarfajok preparátumait és a gyűjtőúton szerzett élményekről készült fotókat tekinthettünk meg a múzeumban, ahol Kutasi Csaba rovarász, az intézmény entomológusa a tárlatot meglátogatóknak beszélt számos érdekességről, egzotikus állatokról, repülő bogárról, függőágyban alvó kutatókról.
A természet lenyűgöző, csak pár dolgot említünk, ami ezt bizonyítja.
- Pár milliméteres nagyságú a golyófejű kabóca, és apró, propellerhez hasonló szerkezetet visel a fején.
- Bothoz és más eszközökhöz hasonló ormányokat is felismerhetünk a dél-amerikai rovarokon. Létezik elefántbogár is.
- Virágbogarakat, cukorbogarakat, sokféle poloskát és más szépségeket láthattunk a zirci kiállításon, még a legnagyobb díszbogár egy példányát is.
- A rovaroknál sokszor a nőstény jóval nagyobb a hímnél egy fajon belül.
- A csókospoloskák neve onnan ered, hogy az embert a száj és a szem körüli részen, ahol vékonyabb a bőr, ott szeretik megszúrni, megcsípni.
- Azért veszélyesek a csókospoloskák, mert a szúrás során parazitákat juttathatnak szervezetünkbe, betegségeket kaphatunk el közvetítésükkel.
- A szender szívókája, pödörnyelve elképesztően hosszú is lehet Dél-Amerikában, minden virághoz megvan a kellő hosszúságú szájszerv a beporzás végett is.
- A dél-amerikai cserebogarak kisebbek azoknál, amiket mi ismerünk, az óriáscincér Francia Guyanában jóval nagyobb, mint gondolnánk.
- Piruló fantomhoz hasonlít egy lepke, így kapta a nevét.
- Pattanóbogár, vörös óriássáska is közelről megfigyelhető volt a zirci kiállításon.
- Az egzotikus rovarok mintázata akár tippeket adhat az ihlethiányban szenvedő divattervezőknek.
A kutató kalandjai
- A kutató Dél-Amerikában nyitott épületben, függőágyban aludt, nagy rovarhálót használt, vízálló kalapot viselt és a nyakába akasztva kékesen csillogó papírlapot hordott, azzal az azúrlepkéket csalogatta embermagasságba.
- Francia Guyanában a sörös, banános csapda és a fűhálózás kevésbé vált be rovargyűjtéskor, mint itthon. Inkább az éjszaka hátulról megvilágított és kifeszített lepedőt használták begyűjtéskor.
Óriásrovarok kerültek Dél-Amerikából a Bakonyba – Színes papírral csalogatott pillangókat a rovarászFotók: Rimányi Zita/Napló
- A Guyana Űrközpont közelében a kutatókaland során végig az Európai Unióban maradt Kutasi Csaba. Mintegy 40 fokos hőségben, esős időszakban dolgozott.
- Oltásokkal kellett felkészülnie az útra, amely során nyílméregbékát is látott. Az állat azért híres, mert az indiánok a bőréből kiválasztódó mérget nyilaik hegyére kenték, így akár megbéníthatták áldozataikat.
