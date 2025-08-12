Óriásrovarok kerültek Dél-Amerikából a Bakonyba – Színes papírral csalogatott pillangókat a rovarász (galéria, videók)

A Bakony egyik legnépszerűbb programját idén is megtartották, de csak egy délután. A Föld legnagyobb és legkülönlegesebb ízeltlábúit láthattuk a Zircikon fesztivál napján a Bakony fővárosában. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban, Zircen ezúttal is óriási rovarokat csodálhattunk meg, és róluk meg a rovarászról szóló kalandokat hallhattunk.

Különleges rovarok Dél-Amerikából – Csak pár milliméteres nagyságú a golyófejű kabóca, propellerhez hasonló szerkezetet visel.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Rovarok Dél-Amerikából és a különlegességeik

Francia Guyanában gyűjtött egzotikus rovarfajok preparátumait és a gyűjtőúton szerzett élményekről készült fotókat tekinthettünk meg a múzeumban, ahol Kutasi Csaba rovarász, az intézmény entomológusa a tárlatot meglátogatóknak beszélt számos érdekességről, egzotikus állatokról, repülő bogárról, függőágyban alvó kutatókról.

A természet lenyűgöző, csak pár dolgot említünk, ami ezt bizonyítja.

Pár milliméteres nagyságú a golyófejű kabóca, és apró, propellerhez hasonló szerkezetet visel a fején.

Bothoz és más eszközökhöz hasonló ormányokat is felismerhetünk a dél-amerikai rovarokon. Létezik elefántbogár is.

Virágbogarakat, cukorbogarakat, sokféle poloskát és más szépségeket láthattunk a zirci kiállításon, még a legnagyobb díszbogár egy példányát is.

A rovaroknál sokszor a nőstény jóval nagyobb a hímnél egy fajon belül.

A csókospoloskák neve onnan ered, hogy az embert a száj és a szem körüli részen, ahol vékonyabb a bőr, ott szeretik megszúrni, megcsípni.

Azért veszélyesek a csókospoloskák, mert a szúrás során parazitákat juttathatnak szervezetünkbe, betegségeket kaphatunk el közvetítésükkel.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A szender szívókája, pödörnyelve elképesztően hosszú is lehet Dél-Amerikában, minden virághoz megvan a kellő hosszúságú szájszerv a beporzás végett is.

A dél-amerikai cserebogarak kisebbek azoknál, amiket mi ismerünk, az óriáscincér Francia Guyanában jóval nagyobb, mint gondolnánk.

Piruló fantomhoz hasonlít egy lepke, így kapta a nevét.

Pattanóbogár, vörös óriássáska is közelről megfigyelhető volt a zirci kiállításon.

Az egzotikus rovarok mintázata akár tippeket adhat az ihlethiányban szenvedő divattervezőknek.

Szender Dél-Amerikából.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A kutató kalandjai