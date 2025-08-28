Mutatjuk, hol nyílik meg az új veszprémi hamburgerező – az első 500 vendég ingyen sajtburgert kap

Veszprém belvárosában, a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt pénteken 12:00-kor nyílik meg a Simon's Burger új egysége. Az első 500 látogató ingyen sajtburgert kap, a programot ajándékok kísérik – írta a Simon's Burger Facebook-oldalán.

Az első 500 látogató sajtburgert kaphat a Simon’s Grand Openingjén Veszprémben.

Forrás: Simon's Burger / Facebook

Ingyen sajtburger a Simon's nyitásán

A nyitóesemény célja, hogy a vendégek egy közösségi és kulináris élmény részesei legyenek. A szervezők minden részletre felkészültek, a nagy tömeget is számításba vették, így a látogatók kényelmesen élvezhetik a sajtburgereket és a kísérő programokat.

A Simon’s Grand Openingje nem csak az étkezésről szól: a résztvevők ajándékokkal és márkás termékekkel is gazdagodhatnak.