2 órája
Mutatjuk, hol nyílik meg az új veszprémi hamburgerező – az első 500 vendég ingyen sajtburgert kap
Pénteken nyílik meg a Simon's Burger új étterme Veszprém belvárosában. Az első 500 látogató ingyen sajtburgert kóstolhat.
Veszprém belvárosában, a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt pénteken 12:00-kor nyílik meg a Simon's Burger új egysége. Az első 500 látogató ingyen sajtburgert kap, a programot ajándékok kísérik – írta a Simon's Burger Facebook-oldalán.
Ingyen sajtburger a Simon's nyitásán
A nyitóesemény célja, hogy a vendégek egy közösségi és kulináris élmény részesei legyenek. A szervezők minden részletre felkészültek, a nagy tömeget is számításba vették, így a látogatók kényelmesen élvezhetik a sajtburgereket és a kísérő programokat.
A Simon’s Grand Openingje nem csak az étkezésről szól: a résztvevők ajándékokkal és márkás termékekkel is gazdagodhatnak.
Durván beszólt a mekiző mentősöknek, McKapta a magáét