Köszönetet mondtak támogatóiknak

Hamarosan az Európa-bajnokságon is bizonyíthatnak a sárkányhajósok

Ficsor Karolina, a Főnix Power Team Sportegyesület elnöke sajtótájékoztatón mondott köszönetet a támogatóiknak, akik segítségével a sárkányhajó-sportegyesület részt vehet a belgrádi Európa-bajnokságon.

Hamarosan az Európa-bajnokságon is bizonyíthatnak a sárkányhajósok

A Főnix Power Team Sportegyesület néhány tagja támogatóik körében

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A sajtónyilvános eseményen megmutatták a két mezt, amivel az Európa-bajnokságon indulni fog a csapat. Az egyik a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által készített tavalyi mez, amivel a sárkányhajó-világbajnokságon indultak, az idei évit pedig a Pannon Egyetem készítette. 

Ficsor Karolina szerint a sárkányhajó-egyesület felkészült az Európa-bajnokságra
Ficsor Karolina szerint a sárkányhajó-egyesület felkészült az Európa-bajnokságra
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ficsor Karolina elmondta, hogy ilyenkor nem a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjeként jár el, hanem a sportegyesület vezetőjeként. A többi csapattag is munka és iskola mellett edz hetente akár ötször. Szeretnék, hogy Veszprémből és a környékről még többen csatlakozzanak a csapathoz. Amerre Ficsor Karolina járt eddig munkája miatt, onnan szervezett egyesületi tagokat, így sokan Budapesten, Pécsen vagy Szegeden edzenek. 

A sárkányhajó-sportegyesület legközelebb az Európa-bajnokságon vesz részt

A csapat a támogatók segítségével tud kijutni Belgrádba, az Európa-bajnokságra, amire Ficsor Karolina szerint kellőképpen felkészültek, és ezáltal jobban fognak teljesíteni, mint a világbajnokságon. Reményeik szerint a dobogóra is felállnak majd.

Hamarosan az Európa-bajnokságon is bizonyíthatnak a sárkányhajósok

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A 2025-ös EDBF Sárkányhajó Európa-bajnokságot Belgrádban, Szerbia fővárosában rendezik meg 2025. szeptember 4-7. között. A Főnix Power Team Sportegyesület szeptember 3-án fog kiutazni, hogy egy edzésre még legyen idejük. Minden nap más számokban fognak megmérkőzni, tízes és húszas hajóval is. Ficsor Karolina bízik benne, hogy  jövőben több férfi is csatlakozik majd az sárkányhajó-sportegyesülethez, így további számokban is tudnának indulni.

 

