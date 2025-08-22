Hamarosan az Európa-bajnokságon is bizonyíthatnak a sárkányhajósok

A sajtónyilvános eseményen megmutatták a két mezt, amivel az Európa-bajnokságon indulni fog a csapat. Az egyik a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által készített tavalyi mez, amivel a sárkányhajó-világbajnokságon indultak, az idei évit pedig a Pannon Egyetem készítette.

Ficsor Karolina szerint a sárkányhajó-egyesület felkészült az Európa-bajnokságra

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ficsor Karolina elmondta, hogy ilyenkor nem a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjeként jár el, hanem a sportegyesület vezetőjeként. A többi csapattag is munka és iskola mellett edz hetente akár ötször. Szeretnék, hogy Veszprémből és a környékről még többen csatlakozzanak a csapathoz. Amerre Ficsor Karolina járt eddig munkája miatt, onnan szervezett egyesületi tagokat, így sokan Budapesten, Pécsen vagy Szegeden edzenek.

A sárkányhajó-sportegyesület legközelebb az Európa-bajnokságon vesz részt

A csapat a támogatók segítségével tud kijutni Belgrádba, az Európa-bajnokságra, amire Ficsor Karolina szerint kellőképpen felkészültek, és ezáltal jobban fognak teljesíteni, mint a világbajnokságon. Reményeik szerint a dobogóra is felállnak majd.