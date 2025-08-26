augusztus 26., kedd

Iskolakezdés

56 perce

Segítség, kollégista lesz a gyerekem!

Címkék#kollégium#iskolakezdés#tipp

Kisgimis, vagy 9-es és kiröppen otthonról: 12–14 évesen hatalmas lépés a családból kollégiumba költözni. Mutatjuk, hogyan készüljetek rá!

Medve Zoltán

 A kollégiumi élet teljesen új közeg, ahol a gyereknek nemcsak tanulnia, hanem a mindennapi önállóságát is fejlesztenie kell. Hogyan segíthetünk neki, hogy zökkenőmentesen vegye az első hónapokat?

Happy girls friends siblings using laptop computer watching online tv show video sitting on sofa together
Kollégiumba költözés: öröm, mert új barátokra, élményekre számíthat, és félelem, mert távol lesz a családi biztonságtól.
Fotó: Getty Images-illusztráció

A lelki felkészülés a legfontosabb

A kollégiumba költözés sok gyerekben vegyes érzéseket kelt: öröm, mert új barátokra, élményekre számíthat, és félelem, mert távol lesz a családi biztonságtól. 

  • Beszélgessünk nyíltan: engedjük, hogy elmondja a félelmeit, és osszuk meg mi is, hogyan éltük meg annak idején a hasonló helyzeteket.
  • Mutassunk pozitív példát: meséljünk arról, hogy a kollégium mennyi közösségi élményt adhat, és hogy ezek az évek mekkora önállóságot hoznak.
  • Erősítsük az önbizalmát: fontos tudnia, hogy képes lesz megoldani a hétköznapi helyzeteket egyedül is, de bármikor számíthat a szüleire, ha szüksége van rájuk.

Mit vigyen magával a gyerek? – A kollégiumi túlélőcsomag

Egy új közegben sok múlik azon, mennyire felkészülten érkezik a gyerek. Nem elég a tankönyv és a füzet – a hétköznapokhoz számos apróságra szüksége lesz.
Alapfelszerelés: 

  • Ágynemű, törölköző, tisztálkodási szerek
  • Ruhák hétköznapra és ünneplő ruházat
  • Papucs, kényelmes otthoni cipő
  • Saját kulacs, ételhordó doboz kisebb rágcsáknak
  • Evőeszköz készlet, saját pohár és tányér (gyakran jól jön kisebb étkezéseknél)
  • Kis varrókészlet (gombfelvarráshoz, apró javításokhoz)
  • WC-papír, papírzsebkendő – ezekből sosem árt, ha van kéznél
  •  Telefontöltő – lehetőleg tartalék is, ha az egyik elromlik vagy elveszik
    Tanuláshoz:
  • Jegyzetfüzetek, írószerek, laptop vagy tablet (ha engedélyezett)
  • Asztali lámpa vagy olvasólámpa
    Praktikus kiegészítők:
  • Hosszabbító, elosztó – mindig hiánycikk a kollégiumokban
  • Lakattal zárható doboz vagy szekrényrendező az értékeknek
  • Kis elsősegélycsomag (sebtapasz, alap gyógyszerek)

Alapvető kollégiumi szabályok – amire jó előre felkészülni

Mielőtt beköltözne, érdemes a gyerekkel együtt átnézni a kollégium házirendjét, hogy elkerüljék a félreértéseket. Általános szabály például a fix takarodóidő (általában este 10 óra körül), a tanulószoba csendes rendje, illetve a közös helyiségek (konyha, fürdő, mosóhelyiség) használatának szabályozása. Ezek betartása segít a zökkenőmentes beilleszkedésben, és abban is, hogy a gyerek gyorsan megtalálja a helyét az új közösségben.

Tiltott tárgyak a kollégiumban

Fontos figyelni a nemrégiben kiadott rendeletre, amely meghatározza, hogy az iskolákban és kollégiumokban milyen tárgyakat tilos tartani vagy használni. Ezek listája a gyerek biztonságát és a közösségi együttélést hivatott védeni.
Tiltott tárgyak közé tartoznak:

  • Alkohol, drogok és bódító hatású szerek
  • Dohánytermékek és elektromos cigaretta
  • Éles, szúró- vagy vágóeszközök (pl. bicska, kés)
  • Pirotechnikai eszközök (petárda, tűzijáték)
  • Veszélyes vegyszerek vagy gyúlékony anyagok
  • Nagy értékű elektronikai eszközök, amelyeket a szabályzat tilt (pl. játékkonzol, nagyméretű hangfal)
    A szülők feladata, hogy a bepakolásnál figyeljenek ezekre a szabályokra, hiszen a tiltott tárgyak birtoklása fegyelmi következményekkel járhat.

Hogyan támogassuk az önállóságot?

A kollégium nemcsak lakóhely, hanem tanulóterep is: itt tanul meg a gyerek felelősséget vállalni saját holmijáért, időbeosztásáért és egészségéért.

  • Közösen gyakoroljuk a bepakolást: hagyjuk, hogy ő is részt vegyen a csomagolásban, így megtanulja, mi hol van, mire lesz szüksége.
  • Beszéljünk a pénzkezelésről: érdemes kisebb összegekkel megtanítani a tudatos költést.
  • Alakítsunk ki kapcsolatot a nevelőtanárral: így mi, szülők is nyugodtabbak leszünk, és a gyerek is tudja, kihez fordulhat, ha baj van.


Szülőknek: engedd el!

Az első hetekben ne vigyük túlzásba a csomagküldést és az állandó telefonhívásokat. Hagyjuk, hogy a gyerek maga fedezze fel az új közösséget, alakítsa ki a saját rutinját. Inkább egyezzünk meg fix időpontokban a beszélgetésekre – így biztonságérzetet adunk, de nem terheljük túl az alkalmazkodási folyamatát.
Fontos, hogy támogassuk, de ne próbáljuk minden helyzetet helyette megoldani. Ne hívjuk naponta többször, és ne akarjuk állandóan ellenőrizni – ezzel csak fokozhatjuk a honvágyat vagy a stresszt. Ne csomagoljunk be „mindent is” – adjunk neki teret, hogy maga döntse el, mire van szüksége. Bízzunk benne, és adjunk lehetőséget, hogy hibázzon, tanuljon, fejlődjön.
 

 

