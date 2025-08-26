augusztus 26., kedd

Mégiscsak van ingyenebéd!

48 perce

Most bárki kaphat ajándékba sajtburgert, csupán ezt kell tennie érte

Címkék#Simon ’ s Burger#ingyen sajtburger#ajándék#akció#üzlet

Új burgerező nyílik Veszprémben pénteken délben, és rögtön egy hatalmas akcióval indítanak: az első 500 érkező ingyen sajtburgert kap. A Simon’s Burger nyitónapja ajándékokkal és merch-cuccokkal is kecsegtet, érdemes időben érkezni.

Veol.hu

Az étteremlánc újabb állomásához érkezett: Veszprémben nyitja meg legújabb üzletét a Simon’s Burger, amit egyedülálló nyitónapi akcióval ünnepelnek. A szervezők komoly forgalomra számítanak, hiszen több száz adag sajtburgert osztanak ki térítésmentesen a leggyorsabb vendégeknek.

Veszprém belvárosában, a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt nyílik meg pénteken, a Simon’s Burger új étterme
A Simon’s Burger ingyen sajtburgert ad az első 500 vendégnek
Forrás: Simon's Burger/Facebook

Grand Opening a Simon’s Burger veszprémi egységében

A nyitás augusztus 29-én, pénteken délben kezdődik, és nemcsak a burgerek, hanem a hangulat is garantáltan emlékezetes lesz, zenei aláfestéssel, ajándékokkal és Simon’s Burger-es merch termékekkel – írja a Simon’s Burger Facebook-bejegyzésében.

Veszprém belvárosában, a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt nyílik meg a Simon’s új étterme. A gyorsétteremlánc népszerűsége miatt várhatóan sokan érkeznek majd már a nyitásra, hiszen nem mindennapi akcióval várják az első vendégeket. Az első 500 látogató ingyen sajtburgert kap, emellett ajándéktárgyakat és különleges promóciókat is kínálnak.

A vendégek nemcsak enni jönnek, ez egy közösségi esemény is lesz egyben. A nyitás egyfajta városi miniünnepként is szolgál, ahol a gasztronómia találkozik a street food kultúrával. A Simon's Burger Grand Opening így nem csupán egy étterem megnyitása, hanem egy esemény, ami életet visz a belvárosba.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
