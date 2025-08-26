48 perce
Most bárki kaphat ajándékba sajtburgert, csupán ezt kell tennie érte
Új burgerező nyílik Veszprémben pénteken délben, és rögtön egy hatalmas akcióval indítanak: az első 500 érkező ingyen sajtburgert kap. A Simon’s Burger nyitónapja ajándékokkal és merch-cuccokkal is kecsegtet, érdemes időben érkezni.
Az étteremlánc újabb állomásához érkezett: Veszprémben nyitja meg legújabb üzletét a Simon’s Burger, amit egyedülálló nyitónapi akcióval ünnepelnek. A szervezők komoly forgalomra számítanak, hiszen több száz adag sajtburgert osztanak ki térítésmentesen a leggyorsabb vendégeknek.
Grand Opening a Simon’s Burger veszprémi egységében
A nyitás augusztus 29-én, pénteken délben kezdődik, és nemcsak a burgerek, hanem a hangulat is garantáltan emlékezetes lesz, zenei aláfestéssel, ajándékokkal és Simon’s Burger-es merch termékekkel – írja a Simon’s Burger Facebook-bejegyzésében.
Veszprém belvárosában, a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt nyílik meg a Simon’s új étterme. A gyorsétteremlánc népszerűsége miatt várhatóan sokan érkeznek majd már a nyitásra, hiszen nem mindennapi akcióval várják az első vendégeket. Az első 500 látogató ingyen sajtburgert kap, emellett ajándéktárgyakat és különleges promóciókat is kínálnak.
A vendégek nemcsak enni jönnek, ez egy közösségi esemény is lesz egyben. A nyitás egyfajta városi miniünnepként is szolgál, ahol a gasztronómia találkozik a street food kultúrával. A Simon's Burger Grand Opening így nem csupán egy étterem megnyitása, hanem egy esemény, ami életet visz a belvárosba.
Megrohanták a vendégek a 82-es melletti új burgerezőt – Mit tud ez a két bakonyi srác? (galéria, videó)Két fiatal sör mellett ötletelt. Imádják a smash burgert, és most szinte mindenki náluk akar ilyen hamburgert kóstolni.