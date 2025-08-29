augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több százan állak sorban

1 órája

Óriási tömeg a Simon’s Burger veszprémi megnyitásán (galéria, videók)

Címkék#Simon ’ s Burger#esemény#Veszprém#megnyitó

Ma délben megnyitotta kapuit a Simon’s Burger új veszprémi egysége a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt, és már a nyitás előtt óriási tömeg gyűlt össze az ajtók előtt. A fiatalok zeneszóra várakoztak, de a sor a postáig is elért nyitás előtt 15 perccel. Az első 500 szerencsés látogató karszalagot kapott, így ők jogosultak az ingyenes hamburgerre, ami még inkább fokozta a lelkesedést.

Titzl Vivien
Óriási tömeg a Simon’s Burger veszprémi megnyitásán (galéria, videók)

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nem mindenki volt fiatal: az idősebb korosztályból is többen ellátogattak a Simon's Burger megnyitójára, hogy részt vegyenek az esemény izgalmas pillanataiban. Akadt, aki már másfél órája állt a sorban, hogy biztosan ne maradjon le a nyitási akcióról. A hangulatot visszaszámlálással és zenével tették még ünnepélyesebbé, miközben a várakozók izgatottan beszélgettek, fényképeztek, és követték a pillanatot, amikor végre beléphettek az étterembe. Volta olyan résztvevők, akik másfél órája várakoztak az étterem előtt kanyargó sorban.

Óriási tömeg a Simon's Burger veszprémi megnyitásán
Óriási tömeg a Simon's Burger veszprémi megnyitásán
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nyitóünnepség különlegessége volt az étterem kabalája, aki szintén részt vett az eseményen, és közvetlenül szórakoztatta a közönséget. A Simon’s Burger csapata külön figyelmet fordított arra, hogy minden vendég élvezhesse az első nap különleges pillanatait, és az ingyen hamburger mellett barátságos fogadtatásban is részesüljön mindenki.

Megnyílt a Simon's Burger

Az új egység gyorsan a város egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válhat, hiszen a mai nap bizonyította: Veszprémben is nagy az érdeklődés a minőségi hamburgerek és az élménydús nyitóesemények iránt. A Simon’s Burger nyitása így nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi esemény is volt a helyiek számára.

Szavak helyett beszéljenek a képek:

Simon's Burger megnyitó Veszprémben

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu