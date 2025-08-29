Óriási tömeg a Simon’s Burger veszprémi megnyitásán (galéria, videók)

Nem mindenki volt fiatal: az idősebb korosztályból is többen ellátogattak a Simon's Burger megnyitójára, hogy részt vegyenek az esemény izgalmas pillanataiban. Akadt, aki már másfél órája állt a sorban, hogy biztosan ne maradjon le a nyitási akcióról. A hangulatot visszaszámlálással és zenével tették még ünnepélyesebbé, miközben a várakozók izgatottan beszélgettek, fényképeztek, és követték a pillanatot, amikor végre beléphettek az étterembe. Volta olyan résztvevők, akik másfél órája várakoztak az étterem előtt kanyargó sorban.

Óriási tömeg a Simon's Burger veszprémi megnyitásán

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A nyitóünnepség különlegessége volt az étterem kabalája, aki szintén részt vett az eseményen, és közvetlenül szórakoztatta a közönséget. A Simon’s Burger csapata külön figyelmet fordított arra, hogy minden vendég élvezhesse az első nap különleges pillanatait, és az ingyen hamburger mellett barátságos fogadtatásban is részesüljön mindenki.

Megnyílt a Simon's Burger

Az új egység gyorsan a város egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válhat, hiszen a mai nap bizonyította: Veszprémben is nagy az érdeklődés a minőségi hamburgerek és az élménydús nyitóesemények iránt. A Simon’s Burger nyitása így nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi esemény is volt a helyiek számára.

Szavak helyett beszéljenek a képek: