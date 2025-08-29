1 órája
Óriási tömeg a Simon’s Burger veszprémi megnyitásán (galéria, videók)
Ma délben megnyitotta kapuit a Simon’s Burger új veszprémi egysége a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt, és már a nyitás előtt óriási tömeg gyűlt össze az ajtók előtt. A fiatalok zeneszóra várakoztak, de a sor a postáig is elért nyitás előtt 15 perccel. Az első 500 szerencsés látogató karszalagot kapott, így ők jogosultak az ingyenes hamburgerre, ami még inkább fokozta a lelkesedést.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
Nem mindenki volt fiatal: az idősebb korosztályból is többen ellátogattak a Simon's Burger megnyitójára, hogy részt vegyenek az esemény izgalmas pillanataiban. Akadt, aki már másfél órája állt a sorban, hogy biztosan ne maradjon le a nyitási akcióról. A hangulatot visszaszámlálással és zenével tették még ünnepélyesebbé, miközben a várakozók izgatottan beszélgettek, fényképeztek, és követték a pillanatot, amikor végre beléphettek az étterembe. Volta olyan résztvevők, akik másfél órája várakoztak az étterem előtt kanyargó sorban.
A nyitóünnepség különlegessége volt az étterem kabalája, aki szintén részt vett az eseményen, és közvetlenül szórakoztatta a közönséget. A Simon’s Burger csapata külön figyelmet fordított arra, hogy minden vendég élvezhesse az első nap különleges pillanatait, és az ingyen hamburger mellett barátságos fogadtatásban is részesüljön mindenki.
Megnyílt a Simon's Burger
Az új egység gyorsan a város egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válhat, hiszen a mai nap bizonyította: Veszprémben is nagy az érdeklődés a minőségi hamburgerek és az élménydús nyitóesemények iránt. A Simon’s Burger nyitása így nemcsak gasztronómiai, hanem közösségi esemény is volt a helyiek számára.
Szavak helyett beszéljenek a képek:
Simon's Burger megnyitó VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló