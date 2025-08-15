Nyár végi utak: mutatjuk a sofőröket fenyegető veszélyeket

Augusztus a nyaralások csúcsszezonja: sokan indulnak a Balaton, az Adria vagy más népszerű üdülőhelyek felé, ilyenkor az utak telítettek és hosszúak. Hosszú órák a volán mögött a sofőr számára nemcsak fáradtságot jelentenek, hanem egy kevésbé ismert, ám rendkívül veszélyes jelenséget is előidézhetnek: a „30. kilométer-hatást”, amely hirtelen csökkenti a koncentrációt és a reakcióidőt.

A hosszú vezetés során a sofőr koncentrációja gyorsan csökkenhet, veszélyt okozva mindenkire

Fotó: pexels.com

A sofőr figyelmét könnyen csökkentheti az út

Ez a szindróma röviden úgy fogalmazható meg, hogy az út elején, általában 10–20 perc vezetés után a sofőr reflexszerűen ellazul, a figyelme csökken, és reakcióideje jelentősen lassul. Érdekes módon a hatás független az előző napi pihenéstől: akár jól kipihenten is bekövetkezhet. A fiziológusok ezt „belső alvásnak” nevezik, amikor a tudat ébren van, de a tudatalatti egy ellazult, kevésbé aktív állapotba kerül.

Nappal ez a jelenség általában kevésbé látványos, a sofőr ösztönösen érzékeli a reakciók csökkenését, és a figyelem fenntartására rádiót kapcsol, zenét hallgat vagy telefonál. Éjszaka azonban a helyzet sokkal komolyabb: a puha ülések, a masszázsfunkciók és a klimatizált utastér gyorsabban segíti elő a lazulást, a sofőr könnyebben kerül a kritikus állapotba. A modern biztonsági rendszerek ugyan észlelik az álmosságot, de a 30. kilométer-hatás ellen tehetetlenek. Külsőleg minden normálisnak tűnik, de a reakcióidő és a figyelem jelentősen csökken, a sofőr szinte elmerül a saját gondolataiban.

A következmények meglepőek lehetnek: a sofőr látja az út szélén parkoló járművet, a felfestéseket és a táblákat, mégsem képes időben reagálni. Gyakran a volán mögötti elalvás következik, ha nem történik időben beavatkozás.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Az indulás előtt mindenképpen aludjunk és étkezzünk 3–4 órával a vezetés előtt. Az apró, kézi tevékenységek – például ellenőrzések az autó körül, pakolás, rövid bevásárlás – segítik az agy és a tudatalatti felélénkülését. Élénkítő italok közül az instant kávé vagy egy erős tea bizonyul a leghatékonyabbnak: kis adagokban, folyamatosan fogyasztva segít fenntartani az éberséget. Kerüljük a filmeket vagy a hangoskönyveket, amelyek éjszaka súlyosbíthatják a figyelemcsökkenést.