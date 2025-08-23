augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napelemes hajók versenye

1 órája

Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge (galéria + videó)

Címkék#Balatonalmádiban#CoreComm Solar Boat Challenge#verseny

Augusztus 22-én kezdetét vette a háromnapos CoreComm Solar Boat Challenge Balatonalmádiban, a város és a Pannon Egyetem szervezésében. Minden napra jutnak izgalmas versenyek, ahol egyetemista csapatok csapnak össze, akik saját építésű, tisztán elektromos meghajtású, napelemekkel és akkumulátorokkal működő hajókkal versenyeznek.

Veol.hu

A Solar Boat Challenge a fenntarthatóbb jövő innovációit, megoldásait hivatott ünnepelni, célja a megújuló energiaforrások, a modern és csendes hajtás- és energiafelügyeleti rendszerek népszerűsítése. Az esemény megnyitóján beszédet mondott Szentgyörgyi Szilárd, a Pannon Egyetem nemzetközi ügyekért felelős rektori biztosa, aki kiemelte az esemény fontosságát, mely a felhívta a figyelmet a megújuló energia hajózásban való felhasználásának lehetőségeire és fejlesztéseire. Köszönetét fejezte ki a támogatóknak a verseny sikeréhez biztosított feltételekért és sok sikert kívánt a versenyzőknek.

A Solar Boat Challenge a fenntarthatóbb jövő innovációit, megoldásait hivatott ünnepelni
A Solar Boat Challenge a fenntarthatóbb jövő innovációit, megoldásait hivatott ünnepelni
Fotó: Fülöp Ildikó

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere beszédében elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy már harmadik alkalommal rendezik meg a Solar Boat Challenge-t a városban. Reméli, ez a jövőben is így marad. Köszöntötte a 11 versenyző csapatot is, akik Lengyelországból, Hollandiából és Magyarország érkeztek Balatonalmádiba. A két magyar csapat a Pannon Egyetemtől és a Budapesti Műszaki Egyetemtől érkezett a versenyre. Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert kívánt. 

CoreComm Solar Boat Challenge – immár harmadik alkalommal 

Yvette Szepesi, a holland nagykövetség nagykövethelyettese szintén beszédet mondott a megnyitón. Köszönetet mondott Szentgyörgyi Szilárdnak és Bercsényi László polgármesternek, hogy részese lehet ennek a fenntarthatóságot népszerűsítő eseménynek, melyet a gyönyörű Balatonnál rendeznek meg, immár harmadik alkalommal. Örömét fejezte ki, hogy ennyi holland résztvevő van, mivel a Solar Boat Challenge egy holland kezdeményezés. Minden versenyzőt arra buzdított, alakítson ki kapcsolatokat más országból érkezettekkel. 

A csapatok bemutatkozását követően vízre helyezték a hajókat és kezdetét vette az időfutam, amit a szlalomverseny követett. A versenyre látogatók mindent megtudhattak a napenergiával hajtott hajók fejlesztéseiről. 

A következő napokban további versenyeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szombaton a kitartási versenyt és a sebességi versenyt rendezik, este pedig felvonulnak a kivilágított hajók. Vasárnap a Ton's race és a Match race után rendezik meg a díjátadó ünnepséget. Mindeközben a felnőttek és gyerekek többféle sportot is kipróbálhatnak és további családi és gyermekprogramokon vehetnek részt.

Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu