Kezdetét vette a CoreComm Solar Boat Challenge (galéria + videó)

A Solar Boat Challenge a fenntarthatóbb jövő innovációit, megoldásait hivatott ünnepelni, célja a megújuló energiaforrások, a modern és csendes hajtás- és energiafelügyeleti rendszerek népszerűsítése. Az esemény megnyitóján beszédet mondott Szentgyörgyi Szilárd, a Pannon Egyetem nemzetközi ügyekért felelős rektori biztosa, aki kiemelte az esemény fontosságát, mely a felhívta a figyelmet a megújuló energia hajózásban való felhasználásának lehetőségeire és fejlesztéseire. Köszönetét fejezte ki a támogatóknak a verseny sikeréhez biztosított feltételekért és sok sikert kívánt a versenyzőknek.

A Solar Boat Challenge a fenntarthatóbb jövő innovációit, megoldásait hivatott ünnepelni

Fotó: Fülöp Ildikó

Bercsényi László, Balatonalmádi polgármestere beszédében elmondta, hogy nagy öröm számukra, hogy már harmadik alkalommal rendezik meg a Solar Boat Challenge-t a városban. Reméli, ez a jövőben is így marad. Köszöntötte a 11 versenyző csapatot is, akik Lengyelországból, Hollandiából és Magyarország érkeztek Balatonalmádiba. A két magyar csapat a Pannon Egyetemtől és a Budapesti Műszaki Egyetemtől érkezett a versenyre. Mindenkinek jó versenyzést és sok sikert kívánt.

CoreComm Solar Boat Challenge – immár harmadik alkalommal

Yvette Szepesi, a holland nagykövetség nagykövethelyettese szintén beszédet mondott a megnyitón. Köszönetet mondott Szentgyörgyi Szilárdnak és Bercsényi László polgármesternek, hogy részese lehet ennek a fenntarthatóságot népszerűsítő eseménynek, melyet a gyönyörű Balatonnál rendeznek meg, immár harmadik alkalommal. Örömét fejezte ki, hogy ennyi holland résztvevő van, mivel a Solar Boat Challenge egy holland kezdeményezés. Minden versenyzőt arra buzdított, alakítson ki kapcsolatokat más országból érkezettekkel.

A csapatok bemutatkozását követően vízre helyezték a hajókat és kezdetét vette az időfutam, amit a szlalomverseny követett. A versenyre látogatók mindent megtudhattak a napenergiával hajtott hajók fejlesztéseiről.

A következő napokban további versenyeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Szombaton a kitartási versenyt és a sebességi versenyt rendezik, este pedig felvonulnak a kivilágított hajók. Vasárnap a Ton's race és a Match race után rendezik meg a díjátadó ünnepséget. Mindeközben a felnőttek és gyerekek többféle sportot is kipróbálhatnak és további családi és gyermekprogramokon vehetnek részt.