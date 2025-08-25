augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Napelemes hajóverseny

Egy holland csapat nyerte a CoreComm Solar Boat Challenge-t (galéria)

Címkék#Pannon Egyetem#CoreComm Solar Boat Challenge#Sunflare Solarte

Az idei CoreComm Solar Boat Challenge rengeteg élményt és látványos küzdelmet hozott Balatonalmádiban. Vasárnap kihirdették a háromnapos megmérettetés összesített nyertesét.

Fotó: Pannon Egyetem - University of Pannonia/Facebook

Pénteken a szeles időjárásra tekintettel elmaradt a Time Trial futam, amit végül vasárnap rendeztek meg. A futam döntő fontosságú volt, ugyanis ennek eredményei alapján alakult ki a végső sorrend – írta meg a Pannon Egyetem a Facebook-oldalán a CoreComm Solar Boat Challenge eredményével kapcsolatban. 

Fotó: Pannon Egyetem – University of Pannonia/Facebook

A szombati Match Race csatában a HAN Solarboat diadalmaskodott, ezzel is bizonyítva, hogy a mezőny egyik legerősebb csapata, de akadt egy kihívója.

A CoreComm Solar Boat Challenge győztese

Az Sunflare Solarteam és a HAN Solarboat egész hétvégén fej-fej mellett haladtak, szinte azonos hibapontszámmal. Mellettük a WhisperPower Solar Team stabilan tartotta a 3. helyet, de a középmezőnyben is komoly küzdelmek zajlottak, a Spectrum Solarteam, az AGH Solar Boat és a Solar Boat Twente folyamatosan próbálták beérni egymást.

Fotók: Pannon Egyetem / Facebook

A végső sorrendet a Time Trial döntötte el, amelynek izgalmas futamai után hivatalosan is kihirdették a győzteseket: 

  • 1. helyezett: Sunflare Solarteam
  • 2. helyezett: HAN Solarboat
  • 3. helyezett: WhisperPower Solar Team

 

