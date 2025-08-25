1 órája
Egy holland csapat nyerte a CoreComm Solar Boat Challenge-t (galéria)
Az idei CoreComm Solar Boat Challenge rengeteg élményt és látványos küzdelmet hozott Balatonalmádiban. Vasárnap kihirdették a háromnapos megmérettetés összesített nyertesét.
Fotó: Pannon Egyetem - University of Pannonia/Facebook
Pénteken a szeles időjárásra tekintettel elmaradt a Time Trial futam, amit végül vasárnap rendeztek meg. A futam döntő fontosságú volt, ugyanis ennek eredményei alapján alakult ki a végső sorrend – írta meg a Pannon Egyetem a Facebook-oldalán a CoreComm Solar Boat Challenge eredményével kapcsolatban.
A szombati Match Race csatában a HAN Solarboat diadalmaskodott, ezzel is bizonyítva, hogy a mezőny egyik legerősebb csapata, de akadt egy kihívója.
A CoreComm Solar Boat Challenge győztese
Az Sunflare Solarteam és a HAN Solarboat egész hétvégén fej-fej mellett haladtak, szinte azonos hibapontszámmal. Mellettük a WhisperPower Solar Team stabilan tartotta a 3. helyet, de a középmezőnyben is komoly küzdelmek zajlottak, a Spectrum Solarteam, az AGH Solar Boat és a Solar Boat Twente folyamatosan próbálták beérni egymást.
Egy holland csapat nyerte a CoreComm Solar Boat Challenge-tFotók: Pannon Egyetem / Facebook
A végső sorrendet a Time Trial döntötte el, amelynek izgalmas futamai után hivatalosan is kihirdették a győzteseket:
- 1. helyezett: Sunflare Solarteam
- 2. helyezett: HAN Solarboat
- 3. helyezett: WhisperPower Solar Team