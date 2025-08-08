Ragadozó madarak testközelből

A jó hangulatú, látványos solymászbemutató során a közönség több madárfaj életmódjáról, gondozásáról és az ezekkel az állatokkal folytatott vadászati módszerekről hallhatott érdekes információkat. A solymászat egy különleges vadászati forma, amelynek gyökerei az ősidőkig nyúlnak vissza; az ember és a ragadozó madarak közötti különleges kapcsolatot és együttműködést hivatott bemutatni.

A solymászbemutató egyik legnépszerűbb állata a szirti sas volt

Fotó: Haraszti Gábor

A solymászbemutató érdekes és elgondolkodtató is volt egyben

A solymászat során kiképzett ragadozó madarak segítségével ejtik el a vadat. Ez a tevékenység nem csupán egy vadászati módszer, amely egyben őrzi a tradíciókat is, hanem életstílus: a természet szeretetén, tiszteletén és az ősi hagyományok megőrzésén alapul. Hungarikum, valamint a világörökség része – írja az agroinform.hu.

A bemutató főszereplői a szirti sas, a Harris-héja, az Aplomodo-, a préri- és a vadászsólyom, valamint Géza és Gizike, a Choliba-füleskuvikok voltak.

Géza és Gizike, a Choliba-füleskuvikok

Fotó: Haraszti Gábor

Lélegzetelállító repítések, érdekes történetek és informatív előadás tette színessé az eseményt. Helt Enikő 2021 óta foglalkozik aktívan ragadozó madarakkal. Iskolákban, óvodákban, falunapokon, hagyományőrző rendezvényeken, táborokban és erdei iskolákban tart solymászbemutatókat.

– Körülbelül három évvel ezelőtt láttam egy videót, amin ragadozó madarakkal vadásznak, és ez annyira megtetszett, hogy még azon a héten utánajártam, hol lehet ilyen állatot vásárolni, és rögtön röpde építésébe kezdtem, azóta a rabja vagyok – idézte fel a kezdeteket Enikő, aki sok minden mással, többek között testépítéssel is foglalkozik. – Ezután sikeresen letettem a solymászvizsgát, Lóki György, a Magyar Solymász Rend megalapítója lett a solymászmesterem, az első madaram pedig egy hím, fiatal Harris-héja volt.

Helt Enikő sólymokat is hozott a bemutatóra

Fotó: Haraszti Gábor

– A solymászat egy nagyon különleges tevékenység - folytatta a solymász.- Tudni kell, hogy nem megszelídítjük, hanem idomítjuk ezeket a madarakat. Borzasztó nagy önuralomra és alázatra tanít. Csakis pozitív megerősítéssel lehet egy ragadozó madarat idomítani. Ha negatív élmény éri, hajlamos megsértődni, ezután nem tekint ránk társként, és nem hajlandó együttműködni – mesélte Enikő, aki elmondta, madaraival rendszeresen jár vadászni is, legtöbbször nyúlra, fácánra és vadkacsára.