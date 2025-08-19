Az enyészeté lett Stadler József nagy álma: az akasztói focistadion szomorú sorsa (+ videó)

Stadler József egyszerű juhászként kezdte életét, de a rendszerváltás utáni gazdasági lehetőségeket gyorsan felismerte. Hús- és bőrkereskedelemmel, juhállomány exportjával tett szert hatalmas vagyonra. Az évtized közepére már több tízezer állatot birtokolt, üzletei révén milliárdosként vált ismertté, sőt országos hírnevet szerzett. Ő lett a hazai futballtörténelem egyik legfurcsább sztorijának főhőse: az akasztói Stadler FC tündöklése és bukása következik.

Akasztói csoda vagy tragikomédia? Gyorsan végbement a Stadler FC felemelkedése és bukása

Fotó: olvasói fotó/ripost.hu

Az egyszeri juhász álma: Stadler József és egy futballbirodalom születése

Stadler József 1993-ban Akasztón megalapította a Stadler FC-t. A falusi csapat rövid időn belül feljutott a labdarúgó NB I-be, ami példátlan sikernek számított. A 12 ezres stadion, amelyet saját pénzéből húzatott fel a semmiből, szinte szimbolizálta a hirtelen jött vagyonát és a megalomán álmait. A Stadler FC öt idényt töltött az élvonalban, legjobb eredményeként kétszer is a 9. helyen végzett.

A fénykor és a nagy gesztusok

A stadion lelátói rendszeresen megteltek, Akasztó határában NB I-es mérkőzéseket rendeztek, ahol külföldi csapatok is vendégeskedtek. Stadler nem spórolt a gesztusokkal sem: lakomákat szervezett, és azt tervezte, hogy a stadion újranyitásakor öt birkát vágat le, hogy óriási falusi ünnepet rendezzen. Ezek a figyelmességek egyszerre szimbolizálták a gazdagságát és a közvetlen, népies stílusát.

Börtönévek és bukás

Az idill azonban hamar véget ért. A kétezres évek elején adócsalás és más pénzügyi visszaélések miatt elítélték, több évet töltött börtönben. Bár mindig azzal védekezett, hogy irigyei és politikai ellenfelei üldözik, a stadion sorsa megpecsételődött: gazdátlanul pusztulni kezdett. A hajdan büszke aréna lassan szellemstadionná vált.

Az üzletember haláláig azon dolgozott, hogy álmát beteljesítse, ezért visszavásárolta hajdani tulajdonát

Kép: nemzetisport.hu

Új remények: régi stadion a régi tulajjal

2017 tavaszán, a húsvéti ünnepek előtt Facebook-oldalán jelentette be, hogy alapítványa révén újra az övé lett a stadion. Az adásvételi szerződés aláírását követően nagy terveket szövögetett: a létesítményt konferenciák, rendezvények, horgászat, vendéglátás és sportesemények helyszíneként akarta hasznosítani. Ismét nagy lakomát tervezett, és arról beszélt, hogy visszahozza az akasztói stadion fényét.