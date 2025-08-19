augusztus 19., kedd

Siker, pénz, stadion, börtön...

3 órája

Az enyészeté lett Stadler József nagy álma: az akasztói focistadion szomorú sorsa (+ videó)

Címkék#Urbex#akasztó#stadion#Stadler József

Korának egyik legtalpraesettebb kereskedőjeként tartották számon. Stadler József nevéhez több különleges üzleti húzás fűződik, például, hogy megszerezte a feloszlatott Munkásőrség vegyvédelmi készletét, majd nem kis leleménnyel – és vélhetően egy jó magyar kapcsolat közreműködésével – továbbértékesítette a jugoszlávoknak. Sokan mégis a saját magáról elnevezett focicsapat miatt ismerik a nevét.

Csizi Péter

Stadler József egyszerű juhászként kezdte életét, de a rendszerváltás utáni gazdasági lehetőségeket gyorsan felismerte. Hús- és bőrkereskedelemmel, juhállomány exportjával tett szert hatalmas vagyonra. Az évtized közepére már több tízezer állatot birtokolt, üzletei révén milliárdosként vált ismertté, sőt országos hírnevet szerzett. Ő lett a hazai futballtörténelem egyik legfurcsább sztorijának főhőse: az akasztói Stadler FC tündöklése és bukása következik.

Akasztói csoda vagy tragikomédia? A Stadler FC felemelkedése és bukása
Akasztói csoda vagy tragikomédia? Gyorsan végbement a Stadler FC felemelkedése és bukása
Fotó: olvasói fotó/ripost.hu

Az egyszeri juhász álma: Stadler József és egy futballbirodalom születése

Stadler József 1993-ban Akasztón megalapította a Stadler FC-t. A falusi csapat rövid időn belül feljutott a labdarúgó NB I-be, ami példátlan sikernek számított. A 12 ezres stadion, amelyet saját pénzéből húzatott fel a semmiből, szinte szimbolizálta a hirtelen jött vagyonát és a megalomán álmait. A Stadler FC öt idényt töltött az élvonalban, legjobb eredményeként kétszer is a 9. helyen végzett.

A fénykor és a nagy gesztusok

A stadion lelátói rendszeresen megteltek, Akasztó határában NB I-es mérkőzéseket rendeztek, ahol külföldi csapatok is vendégeskedtek. Stadler nem spórolt a gesztusokkal sem: lakomákat szervezett, és azt tervezte, hogy a stadion újranyitásakor öt birkát vágat le, hogy óriási falusi ünnepet rendezzen. Ezek a figyelmességek egyszerre szimbolizálták a gazdagságát és a közvetlen, népies stílusát.

Börtönévek és bukás

Az idill azonban hamar véget ért. A kétezres évek elején adócsalás és más pénzügyi visszaélések miatt elítélték, több évet töltött börtönben. Bár mindig azzal védekezett, hogy irigyei és politikai ellenfelei üldözik, a stadion sorsa megpecsételődött: gazdátlanul pusztulni kezdett. A hajdan büszke aréna lassan szellemstadionná vált.

Az üzletember haláláig azon dolgozott, hogy álmát beteljesítse, ezért visszavásárolta hajdani tulajdonát
Kép: nemzetisport.hu

Új remények: régi stadion a régi tulajjal

2017 tavaszán, a húsvéti ünnepek előtt Facebook-oldalán jelentette be, hogy alapítványa révén újra az övé lett a stadion. Az adásvételi szerződés aláírását követően nagy terveket szövögetett: a létesítményt konferenciák, rendezvények, horgászat, vendéglátás és sportesemények helyszíneként akarta hasznosítani. Ismét nagy lakomát tervezett, és arról beszélt, hogy visszahozza az akasztói stadion fényét.

Ám a sors közbeszólt. 2017 novemberében, mindössze 66 évesen elhunyt, miután két hétig kómában feküdt a dunaújvárosi kórházban. Halála után a stadion végképp gazdátlanná vált, állapota azóta is rohamosan romlik, az urbexesek és a kíváncsiskodók örömére. Sokak számára az enyészet jelképe, mások számára viszont nosztalgikus emlék, amely egy különleges korszakra emlékeztet.

Legendák és örökség

Stadler József életében nem csak a futball játszott szerepet. Köztudott volt szenvedélyes műgyűjtése is: az egyik legismertebb történet, hogy állítólag megvásárolta Leonardo da Vinci „Utolsó vacsora” című festményének egy replikáját, amivel hosszú ideig dicsekedett. Ez a gesztus sokak szemében túlzónak, mások szerint bohémnek tűnt – éppen úgy, mint maga Stadler.

Az 1994/95-ös bajnokságban a Ferencváros az első helyen végzett, a Stadler FC újoncként a kilencedik lett – két csapat egymás elleni mérkőzése után a hálót is leszaggatták az akasztói népünnepélyen:

Stadler József öröksége máig vitatott. Egyesek szemében ő volt a magyar futball egyik legkülönlegesebb mecénása, aki egy kis faluba hozott NB I-es álmokat. Mások szerint inkább a felelőtlenség és a botrányok megtestesítője. Abban azonban mindenki egyetért: az akasztói stadion története örökre beírta magát a magyar futball históriájába.

 

