5 balatoni strand, ahol fillérekért csobbanhatsz

A tó körül számos helyen még mindig találunk olyan strandokat, ahol kedvező áron csobbanhatunk, miközben a hangulat, a tisztaság és a szolgáltatások színvonala is bőven megállja a helyét.

5 strand, amit vétek lenne kihagyni!

Forrás: www.abrahamhegy.hu

Íme a legolcsóbb strandok

Pálkövei strand

Balatonrendes apró strandja valódi gyöngyszem a Balaton-felvidéken. A csupán 1200 forintos belépő árért egy békés, természetközeli élményben lehet részünk. A strandot elsősorban a helyiek kedvelik, de szívesen látják azokat is, akik kerülnék a zsúfolt helyeket. A vízpart kavicsos, a fák kellemes árnyékot adnak. Nincs túl sok szolgáltatás, de pont ez adja meg a hely nyugodt báját. Tökéletes a kikapcsolódásra vágyóknak. Ábrahámhegyi strand

A festői Ábrahámhegyen található strand igazi rejtett kincs a Balaton északi partján. Árnyas fák, családias hangulat és kristálytiszta víz várja az ide látogatókat, ráadásul a felnőtt belépő mindössze 1200 forint. A strand kicsi, de jól felszerelt: van játszótér, büfé, vízibicikli-kölcsönzés és homokos partszakasz. Ideális választás azoknak, akik nyugodtabb pihenésre vágynak, távol a zsúfolt turistacélpontoktól. Badacsonytomaji strand

A Badacsonytomaji strand a hegy lábánál fekszik, lenyűgöző kilátással a Balatonra és a tanúhegyre. A felnőtt belépő csak 1500 forint, amiért tiszta környezet, rendezett partszakasz és számos szolgáltatás jár. A vízbe lépést sekély, homokos rész segíti, a gyerekek számára játszótér is elérhető. Közel van a borospincékkel teli badacsonyi borvidékhez, így fürdés után egy pohár fröccs vagy egy borkóstoló is belefér. Balatonberény községi strand

Balatonberény csendes községi strandja tökéletes választás a természetközeli élmények kedvelőinek. A 1400 forintos belépő ellenére jól karbantartott, tiszta partszakaszt kínál, nagy füves területekkel. A víz sekély, így kisgyermekes családok számára is ideális. A büfék kínálata klasszikus strandételeket vonultat fel, és az árak is barátságosak. A strand különlegessége a nudista részleg, amely az egyik legrégebbi az országban. Fonyódi strand

A Fonyódi Panoráma strand nemcsak a nevében panorámás – valóban lenyűgöző kilátás nyílik innen a Badacsonyra. A strand tágas, füves területei ideálisak napozásra, piknikezésre vagy árnyékos pihenésre. A belépő 1400 forint, amiért tiszta víz, játszótér, sportpályák és kulturált büfék járnak. A partszakasz fokozatosan mélyül, így családoknak is kiváló választás. Fonyód nyugodtabb hangulata kellemes alternatívát kínál a zsúfoltabb balatoni strandokkal szemben.