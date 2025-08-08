El sem hiszed, miből készül az év strandétele!

A balatongyöröki Kicsi Csóka bisztró bivalytatár velőscsont csónakban nevű ételét választották az év strandételének. A balatonmáriafürdői Pizza Sztori harcsa-supplija lett a legjobb strandbüféétel, míg a stranddesszertek között a gyenesdiási Mónisüti granola optimist nevű készítménye nyert. Az eredményről a verseny ötletgazdája csütörtökön tájékoztatta az MTI-t.

Az év strandétele zalaköveskúti bivalyhúsból készül

Fotó: Kicsi Csóka Bisztró / Facebook

Kardos Gábor elmondta, hogy a bivalytatár zalaköveskúti bivalyhúsból készül, burgonygratinnal, tormahabbal, zellerropogóssal, szardellával, kapribogyóval, kovászos uborkával és házi majonézzel tálalják.

A harcsapaprikást összefőzik túrós csuszával, majd nyalóka alakúra formázzák

Forrás: A Pizza Sztori / Facebook

A Pizza Sztori ételének alapötletét a római rizsgolyók adták. A harcsapaprikást összefőzik túrós csuszával, majd nyalóka alakúra formázzák, és kirántják. Kapros túróval és kápiakrémmel tálalják.

A vitorlás teste és vitorlája képviselőfánkból készül

Forrás: Magyar Konyha / Facebook

A granola optimist névadója az Optimist vitorlás, amelyen a gyerekek tanulnak hajózni. A vitorlás teste és vitorlája képviselőfánkból készül, tölteléke mézes-joghurtos krém, erdei gyümölcs öntet és granola kerül rá.