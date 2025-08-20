1 órája
Szentmisével és kenyéráldással ünnepeltek a sümegiek
Sümeg közössége idén is együtt ünnepelte az államalapítást, a programok között szentmise és kenyéráldás is szerepelt.
Szent István király ünnepén, augusztus 20-án délelőtt Sümegen is összegyűltek a város lakói, hogy közösen emlékezzenek államalapító királyunk örökségére, és hálát adjanak az új kenyérért. A rendezvénysorozat az Urunk Mennybemenetele Plébániatemplomban ünnepi szentmisével indult, melyet Nagy József főesperes-kanonok celebrált.
Sümeg városa együtt ünnepelt
A templomi szertartást követően a városi megemlékezés következett, ahol a közösség tagjai együtt idézték fel Szent István intelmeinek máig érvényes üzenetét. Az ünnepségen Nagy József főesperes-kanonok áldotta meg az új kenyeret, majd Végh László polgármester mondott ünnepi beszédet.
A polgármester beszédében felidézte Szent István életútját és történelmi szerepét. Hangsúlyozta, hogy Szent István olyan időszakban vállalta magára a vezető szerepét, amikor az ország jövője még bizonytalan volt. „Szent István több mint ezer éve hozott döntései ma is példaként állnak előttünk. Megmutatta, hogy a jó döntésekhez bátorság és hit szükséges” – mondta Végh László polgármester.
A városvezető kitért arra is, hogy az új kenyér nem csupán a termés ünnepe, hanem a közösség összetartozásának szimbóluma. „Ahogy Szent István szilárd alapokra építette országunkat, úgy kell nekünk is erős hittel és összefogással megőrizni értékeinket” – fogalmazott.
A polgármester beszédében felidézte, hogy Szent István életét számos tragédia és kihívás kísérte, mégis mindig helyesen döntött, amikor az ország érdeke volt a tét. „Nem volt könnyű szakítani a régi pogány hagyományokkal, de Szent István felismerte: a magyarság jövője a kereszténységhez és a nyugati kultúrához való csatlakozásban rejlik” – emelte ki.
Az ünnepi gondolatokat követően a polgármester megszegte az új kenyeret, amelyből a résztvevők is kaptak, szimbolizálva a közös sorsot és a közösség egységét. Az esemény méltó alkalmat adott arra, hogy a város lakói hálát adjanak a mindennapi kenyérért, és emlékezzenek államalapító királyunk örökségére.
A megemlékezés bensőséges hangulatban zárult, a résztvevők közösen énekelték a Himnuszt, majd családias beszélgetésekkel, találkozásokkal folytatódott a délelőtt. Sümeg ismét megmutatta, hogy a hagyományok ápolása és az összetartozás kifejezése fontos pillére a helyi közösségi életnek.
