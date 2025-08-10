1 órája
Sümeg újra középkori pompában: nagy siker volt a Végvári Napok történelmi fesztivál (+ galéria)
Hétvégén ismét lovagok, zászlóforgatók és harcosok vették birtokba a sümegi várat és környékét. A XXVIII. Végvári Napok alatt középkori pompa és látványos csaták várták a közönséget.
A Sümegi Végvári Napok idén is felejthetetlen időutazást kínáltak három napon át: látványos csatajelenetek, középkori lakomák, különleges lovasbemutatók és egész napos programok várták a látogatókat. Az idei rendezvény újdonságaként a kínálatban egy látványos török ostromjelenet is szerepelt, amelynek során több hagyományőrző csapat közösen mutatta be a vár védelmét, ágyú- és puskatűzzel kísérve. A lovagi tornák is megújultak, új kaszkadőrszámokkal és friss elemekkel gazdagítva az élményt.
Nagy sikere volt az idei Végvári Napoknak
A háromnapos fesztivál a történelem, a hagyományőrzés és a szórakozás tökéletes elegyét nyújtotta. A részt vevő csapatok között ott volt a Várkapitány Lovagi Torna Egyesület, a Khan Mongol Lovas Egyesület, a Göl Basi Vitézei Egyesület, a Börzsönyi Nehézgyalogság, valamint az olasz zászlóforgató mesterek csapata, a Sbandieratori delle Sette Contrade di Orte, továbbá Pápai Kíra énekes-színésznő, lovas előadóművész.
A pénteki program történelmi lovasjátékokkal kezdődött, amelyeket olasz zászlóforgatók bemutatója, spanyollovas karusszel, mongol lovaskaszkadőrshow és számszeríjász-produkció követett. A napot a Nagy Lovagterem Középkori Étteremében zajló lakoma zárta, ahol kézzel tálalt fogások, jelmezes felszolgálók és élő cigányzene idézte meg a középkor hangulatát.
Szombat délután történelmi jelmezes felvonulás nyitotta meg a programot, majd a sümegi vár látványos tüzérségi ostroma kápráztatta el a közönséget. Az esti órákban lovasjátékok, zászlóforgatás, kaszkadőrmutatványok és Pápai Kíra különleges lovas előadása színesítette a kínálatot. A kánikula ellenére is nagy tömegek látogattak el az eseményre: szombaton két telt házas előadás is volt, és a vasárnapi programokat is hasonló érdeklődés kísérte
„Féltünk, hogy a 40 fokos melegben mindenki inkább a Balaton partját választja, de nagyon örültünk, hogy rengetegen eljöttek a programjainkra” – mondta lapunknak Böjte Éva szervező, hozzátéve, hogy a sümegi történelmi fesztivál immár 29 éve kínál látványos és népszerű kikapcsolódást.
A zárónap "sztárvendége": Ludas Matyi
Vasárnap délután ismét felvonulással és ostrommal folytatódott a program, az esti műsor pedig igazi különlegességet ígért: a Nemzeti Lovas Színház Ludas Matyi című előadását, amelyben a klasszikus történet lovakon kel életre.
A fesztivál során a látogatók valóban úgy érezhették, hogy évszázadokat utaztak vissza az időben. A kosztümös résztvevők, a harci bemutatók, a korhű ételek és az esti előadások együtt tették felejthetetlenné a rendezvényt. Az elővételes jegyvásárlás idén is indokolt volt, hiszen a legnépszerűbb programokra hamar elfogytak a helyek.
A szervezők kiemelték: a Sümegi Végvári Napok nem csupán szórakoztató program, hanem fontos történelmi emlékezés is a végvári hősökre, akik a török hadak ellen védték az országot.
Sümeg újra középkori pompábanFotók: Nagy Lajos